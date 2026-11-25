Σε βραδινή έξοδο πέτυχαν οι κάμερες την Σταματίνα Τσιμτσιλή και δεν γινόταν να μην ρωτηθεί για τον έντονο καβγά που είχαν το πρωί της Πέμπτης 19/11 στην εκπομπή «Happy Day», με τον Δημήτρη Παπανώτα.

Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ANT1 και στη δημοσιογράφο Ελένη Παπαδόγια, η παρουσιάστρια μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική της καθημερινότητα, ενώ αναφέρθηκε και στα σχέδιά της για τις ημέρες των Χριστουγέννων. «Προς το παρόν περιμένουμε να δούμε ποιες μέρες θα καθίσουμε. Εύχομαι να καθίσουμε κι εμείς κι εσείς και να μπορέσουμε να ξεκουραστούμε. Πάντα οικογενειακά», έιπα αρχικά η παρουσιάστρια.

Όσον αφορά το περιστατικό του καυγά που σχολιάστηκε και απασχόλησε την τηλεοπτική επικαιρότητα η παρουσιάστρια είπε χαρακτηριστικά: «Με τον Δημήτρη δεν χρειάστηκε να τα ξαναβρούμε γιατί δεν είχαμε χάσει κάτι. Ο Δημήτρης είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μου συνεργάτες εδώ και 14 χρόνια. Είμαστε μαζί από επιλογή. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές οι άνθρωποι που έχουν δυναμική άποψη, συζητιούνται».