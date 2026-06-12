Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η επιστροφή της Τίνας Μεσσαροπούλου και το δημόσιο ευχαριστώ στην Όλγα Λαφαζάνη

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου η Τίνα Μεσσαροπούλου επιστρέφει στο πόστο της στο «Happy day» μετά από 2 μήνες απουσίας εξαιτίας του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στο γεγονός και ευχαρίστησε την Όλγα Λαφαζάνη που κάλυψε τη θέση της δημοσιογράφου λέγοντας στον αέρα της εκπομπής της: «Επειδή τη Δευτέρα η Τίνα Μεσσαροπούλου επιστρέφει στη θέση της εδώ στην εκπομπή, δεδομένου ότι ο Γιώργος -που παιδιά συμπτωματικά τη Δευτέρα κλείνει και δύο μήνες από το συμβάν της υγείας του- είναι πολύ καλύτερα, θα επιστρέψει και εκείνη στην καθημερινότητα και στη δουλειά της. Θέλω όμως, επειδή στην Τίνα αυτά που έχω να πω θα τα πω τη Δευτέρα και θα τα πούμε εδώ, θέλω να αδράξω την ευκαιρία και να πω στην Όλγα μας, που η Όλγα είναι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος, πέραν το ότι έχω βαφτίσει στην κόρη της, είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου και επαγγελματικά και φιλικά και συναισθηματικά πάρα πολλά χρόνια.

Ήμασταν μαζί από το ALTER και έχουμε συμπορευτεί πολλές φορές. Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί αυτούς τους δύο μήνες η παρουσία σου στην εκπομπή ήταν πάρα πολύ σημαντική, για μένα, για εμάς, για την ομάδα. Αυτή η γαλήνη, η ηρεμία, η γλύκα που εκπέμπεις, άμα την εμφανίσει, έγινε αντιληπτή και απ’ τους τηλεθεατές. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ και κάθισες στη θέση της Τίνας μας δύο μήνες με τέτοια αξιοπρέπεια. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήθελα να το πω σήμερα, γιατί τη Δευτέρα θα εστιάσω στην Τίνα που επιστρέφει. Και ήθελα να το πω δημόσιας, το έχω πει και κατ’ δίαν. Σε ευχαριστώ πολύ και σε αγαπώ που είσαι στην ομάδα του Happy Day».

Η Λαφαζάνη με τη σειρά της είπε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και με το καλό να επιστρέψει η Τίνα μας».