Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακές στιγμές με τον άντρα της, τα παιδιά τους και φυσικά τη μαμά της

Σε χαλαρή και ρομαντική διάθεση βρίσκει το φετινό καλοκαίρι τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η παρουσιάστρια απολαμβάνει τις διακοπές της στην Πάρο με τη Νάγια, τη Μαίρη και τον Γιάννη και ο μπαμπάς της οικογένειας, ο Θέμης Σοφός καταφθάνει στο νησί όσο πιο συχνά μπορεί και μένει μαζί τους όσες περισσότερες μέρες μπορεί, αφού οι επαγγελματικές υποχρεώσεις ενός δικηγόρου δεν σταματούν ποτέ!

φωτογραφία Instagram

«Οι αγαπημένοι μου άνθρωποι σε μια φωτογραφία», έγραψε η Σταματίνα και μας έδειξε ένα στιγμιότυπο όπου ο μικρός είναι στους ώμους του μπαμπά και τα δύο κορίτσια, που είναι πια μικρές δεσποινίδες, ακολουθούν.

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Στην παρέα τους βρίσκεται και η μητέρα της Σταματίνας, η κυρία Μαίρη και χαίρεται να τους βλέπει όλους μαζί συγκεντρωμένους χωρίς πολλές υποχρεώσεις, ώστε να μπορεί να τους χορταίνει δίχως άγχος.

«Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι το τέλος μιας όμορφης ημέρας που ζήσαμε», έγραψε σε άλλη ανάρτησή της η παρουσιάστρια και μοιράστηκε μαζί μας και άλλες οικογενειακές στιγμές στο αγαπημένο της νησί.