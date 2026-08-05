Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το άλμπουμ των διακοπών στην Πάρο με την οικογένεια της

Στην Πάρο συνεχίζει να περνάει μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών η Σταματίνα Τσιμτσιλή και το πρωί της Τέταρτης 05 Αυγούστου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα άλμπουμ φωτογραφιών αποτυπώνοντας τις ανέμελες και ξέγνοιαστες στιγμές που περνάει με τον άντρα της Θέμη Σοφό και τα παιδιά τους, στην Πάρο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η γνωστή παρουσιάστρια επιλέγει το νησί των Κυκλάδων για τις διακοπές της, καθώς η Πάρος είναι αγαπημένος προορισμός για όλη την οικογένεια, αφού διατηρούν και εξοχική κατοικία στο νησί.

Αυτή τη φορά η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες όπου καταγράφονται στιγμές από την καθημερινότητα της οικογένειας στο νησί, βόλτες στα γραφικά σοκάκια, αλλά και την ίδια να ποζάρει μαυρισμένη με ένα λεοπάρ μπικίνι έχοντας θέα τη θάλασσα.

Δείτε τις φωτογραφίες: