Ένα μικρό κελί, ένα καντήλι αναμμένο και ένα κουζινάκι με τα απαραίτητα. Κάπως έτσι φαντάζεται ο Σταμάτης Γονίδης τη ζωή που θα μπορούσε να είχε επιλέξει, αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά στην προσωπική του διαδρομή.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως, αν δεν είχε την οικογένειά του, θα ήθελε να ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχισμού.

Περιέγραψε, μάλιστα, με χαρακτηριστική απλότητα πώς θα ήταν η καθημερινότητά του, ακόμη και τι θα περιλάμβανε το φαγητό του.

«Εγώ εάν δεν είχα την οικογένεια αυτή που έχω τώρα είκοσι χρόνια και το μωρό, θα είχα επιλέξει να ήμουν μοναχός, κάπου αραχτός σε ένα κελάκι, γιατί μου αρκούν πολύ λίγα πράγματα για να ζήσω. Να έχω μία Παναγίτσα με το καντηλάκι της, ένα κουζινάκι, με μακαρόνια, όσπρια και πατατούλες, σαλατίτσα. Εγώ τη βγάζω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν είμαι λαίμαργος, αυτό το δαιμόνιο το έχω πολεμήσει».

Ο μοναχισμός, ωστόσο, δεν είναι ο μοναδικός δρόμος που θα τον ενδιέφερε να ακολουθήσει πέρα από τη μουσική. Η περιέργειά του για όσα παραμένουν ανεξήγητα θα μπορούσε να τον οδηγήσει και σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο.

«Θα ήθελα επίσης να είμαι ερευνητής, να κάνω έρευνες πάνω σε μυστήρια και άλυτα πράγματα», συμπλήρωσε.

«Θέλω όταν θα φύγω να γελάνε»

Στην ίδια συνέντευξη, ο Σταμάτης Γονίδης κλήθηκε να απαντήσει αν φοβάται τον θάνατο, αναπτύσσοντας τη δική του φιλοσοφία γύρω από την ανθρώπινη ύπαρξη και το τέλος της ζωής.

«Άμα φιλοσοφήσεις τη ζωή και έχεις σώας τα φρένας ξέρεις ότι το πρώτο πράγμα που χρωστάς όταν γεννιέσαι, είναι ένας θάνατος. Η λέξη “βιώνω” είναι αρχαία, “βίος”, που σημαίνει ότι εδώ ήρθες με τη βία. Βιώνω λοιπόν, εδώ, βιώνω. Είμαι χωρίς να το επιλέξω. Αποβιώνω σημαίνει ότι φεύγω από τη βία, άρα τι να φοβηθείς; Να φύγεις από τη βία;».

Ο ίδιος αποκάλυψε πως δεν θα ήθελε η απώλειά του να συνοδευτεί από δάκρυα, κάνοντας έναν παραλληλισμό ανάμεσα στη γέννηση και τον θάνατο.

«Θέλω να εξαφανιστώ και όχι όταν θα φύγω να κλαίνε. Θέλω όταν θα φύγω να γελάνε, γιατί όταν γεννιέται ο άνθρωπος όλοι γελάνε».