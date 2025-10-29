Σταμάτης Γονίδης: «Θα δουλέψω φέτος τον χειμώνα γιατί δεν μπορώ να ντρέπομαι, δεν θέλω να χρωστάω»

Μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης έδωσε ο Σταμάτης Γονίδης στην εκπομπή «The 2night show» και μίλησε για τα παιδιά του, την πίστη αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνει.

«Πέρασα άσχημα οικονομικά, γιατί οι λογιστές που είχα δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, οπότε έπρεπε να πληρώσω κάποια πρόστιμα. Λόγω της σαπίλας που υπάρχει σκεφτόμουν να φύγω, να απομονωθώ, αλλά αυτό άλλαξε όταν γεννήθηκε η Μαριαλένα και άκουσα να μου λέει ''σ’ αγαπώ''. Λέω “Χριστέ μου, τι μου κάνεις τώρα”... Γύρισα όλη την Ελλάδα, ενάμιση μήνα έκανα 12 εμφανίσεις. Η Μαριαλένα μου άλλαξε τα σχέδια, την έστειλε η Παναγία.

Ήμουν αποφασισμένος να πάω σε μοναστήρι, όχι στο Άγιο Όρος. Η μικρή γέμισε τη ζωή μου. Τις μεγάλες μου κόρες δεν τις μεγάλωσα εγώ, τη μικρή τη μεγαλώνω εγώ από το πρώτο της κλάμα. Δεν έχω ενοχές για τα μεγάλα μου παιδιά, χαίρομαι που αγαπιούνται όλα μεταξύ τους, χάσαμε κάποια χρόνια λόγω της δουλειάς, αλλά αναπληρώνονται τώρα» εξομολογήθηκε.

Και συνέχισε: «Πέρασα πολλά, δεν θα βγω να το πω για να γίνει ντόρος. Το πόσες φορές έχω μπει στα νοσοκομεία δεν το ξέρει η μάνα μου. Αν δεν είχα οικονομικά θέματα δε θα κουραζόμουν τόσο πολύ. Εγώ ξέρω να τραγουδάω, δεν ξέρω από λογιστικά και στο παρελθόν εμπιστεύτηκα κάποιους ανθρώπους και πλήρωσα την επιλογή μου. Γι’ αυτό θα δουλέψω φέτος τον χειμώνα. Δε θέλω να χρωστάω, δεν μπορώ να ντρέπομαι και δεν ανέχομαι να υποτιμούν τη νοημοσύνη μου».

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε και στην σχέση του με την θρησκεία: «Ο Χριστός άργησε να μπει στη ζωή μου, γιατί αν είχε μπει πριν, εγώ δεν θα τραγουδούσα, θα την είχα κάνει. Τα σχέδια του Θεού δεν τα ξέρει κανένας. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή μέσα στην αμαρτία, μέσα στην κρεπάλη, μέσα στη ζωή μου που έκανα. Πέθανε ο πατέρας μου και έξω που περίμενε ο κόσμος τους δικούς τους ασθενείς, εγώ δεν έβλεπα ότι γύρω υπήρχε πόνος, έλεγα να γίνει καλά ο πατέρας μου. Τώρα συμπάσχω και σε ανθρώπους που δεν τους γνωρίζω.

«Έλεγα στον Χριστό “δώσε μου ένα σημάδι και πες μου τι θέλεις από εμένα και εγώ θα το κάνω”. Και ένα πρωί πριν ξυπνήσω, βλέπω σύννεφα στον ύπνο μου, πάντα συμβαίνει κάτι τέτοιο και με άλλες περιπτώσεις, και ακούω μια φωνή κρυστάλλινη και λέει “δεν θέλω από κανέναν να σηκώσει τον σταυρό μου, θέλω αγάπη και ειλικρίνεια”. Και από τη χαρά μου είχα μία παρέα έξω και τους λέω “μου μίλησε ο αρχηγός, μου μίλησε ο Θεός” και λένε “πάει τρελάθηκε αυτός, την ψώνισε”».