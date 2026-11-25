Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε για τον έρωτα και αποκάλυψε γιατί δεν θέλησε ποτέ να αποκτήσει ένα παιδί. «Είμαι πάντα ερωτευμένος. Αγαπώ έναν άνθρωπο πολλά χρόνια. Τα συναισθήματα είναι ένα πράγμα, απλά ο έρωτας είναι ένα καταστροφικό συναίσθημα που λέει και ο Ευριπίδης, το οποίο όταν σε παρασύρει μπορεί να κάνεις πολύ μεγάλες τρέλες.

Νομίζω ότι αυτό έχει περάσει από τη ζωή μου. Είμαι πια πολύ μεγάλος. Έχω κάνει τρέλες για έναν έρωτα. Έχω κάνει πολλά. Σε περιόδους που δεν είχα φράγκο έχω παραγγείλει να μας φέρουν πρωινό σε ένα χαμόσπιτο στην πλατεία Βάθης από το πιο ακριβό ξενοδοχείο της Αθήνας. Χτύπησε το κουδούνι και μπήκαν τα καροτσάκια με τα brunch», είπε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Το παιδί που δεν ήρθε ποτέ

«Δεν ήθελα ποτέ να αποκτήσω ένα παιδί. Αν ένα ομόφυλο ζευγάρι αντέχει, γιατί να μην μεγαλώσει ένα παιδί; Εκείνο που δεν θέλω είναι να έρχεται το παιδί και να του λένε ο θείος. Δεν μπορώ πια την είσοδο των ψυχολόγων στο μεγάλωμα των παιδιών. Κανονικά αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε με τα παιδιά είναι να τα μαθαίνουμε από νωρίς ότι θα τελειώσει αυτή η ζωή και να χαρούν κάθε δευτερόλεπτο. Δεν τους θέλω τους ψυχολόγους, δεν τους χρειάζομαι και θα θυμηθώ το τεράστιο της Μελίνας στην Ελλάδα δεν τους χρειαζόμαστε, έχουμε φίλους».

Ο πόλεμος Βίσση – Καρβέλα

«Δεν με απασχολεί τι έχει συμβεί με τη Βίσση και τον Καρβέλα, δεν είναι ο κόσμος μου. Αυτά τα δύο παιδιά δεν είναι ο κόσμος μου. Δεν θα πω εγώ αν είναι μία σπουδαία φωνή. Είναι μία πολύ καλή τραγουδίστρια».