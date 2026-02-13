Stan για την σύζυγό του: «Έλεγα δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος για μένα και ξαφνικά βρέθηκε η Βέρα»

«Στην αγκαλιά του Φάνη» βρέθηκε ο Stan και μίλησε για την σύντροφό του, εξηγώντας πόσο τυχερός νιώθει που την γνώρισε, αλλά και που καταφέρνει να είναι μαζί της.

«Ήμουν πάρα πολύ τυχερός και τη στιγμή που σταμάτησα να πιστεύω στους ανθρώπους και έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος για εμένα, ότι είμαι πολύ απαιτητικός και έχω πολύ υψηλά στάνταρ για τον άνθρωπο που θέλω δίπλα μου, ξαφνικά βρέθηκε η Βέρα και άλλαξε όλη μου η ζωή. Δεν είναι κάτι που περίμενα να μου συμβεί. Πολλές φορές νιώθω τυχερός που μπορώ να λέω ότι είμαι σύντροφός της, γιατί έχω όλα αυτά που θέλει. Νιώθω περήφανος για τον εαυτό μου που καταφέρνω να είμαι μαζί της».

Στην ερώτηση αν υπάρχει μέλλον χωρίς έρωτα, ο τραγουδιστής απαντά κατηγορηματικά: «Σε μια σχέση δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον χωρίς τον έρωτα».

Μίλησε όμως και για τα ακυκλοφόρητα τραγούδια του. «Η ζωή αυτή που ζω είναι πολύ μικρή για να κυκλοφορήσω όλα τα τραγούδια μου εγώ. Έχω γράψει πάρα πολλά τραγούδια, ακυκλοφόρητα αυτή τη στιγμή. Δεν έχω βγάλει ούτε το ένα δέκατο από αυτά που έχω γράψει. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν το κάνω για αυτό. Αυτό το πράγμα το κάνω γιατί το αγαπάω ουσιαστικά. Είναι η ρίζα μου, είναι η σταθερά μου αυτό το πράγμα. Το υπηρετώ και το κάνω με όλη μου την αγάπη. Δεν το σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο» εξήγησε.