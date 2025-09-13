Stand-up με… «θεία» παρακολούθηση: Ο Τσουβέλας και ο πάτερ στη Στυλίδα που έγινε viral - Βίντεο

Όσοι βρέθηκαν στη Στυλίδα για να δουν τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, σίγουρα θα έχουν να το θυμούνται για χρόνια! Ο αγαπημένος κωμικός, με το αστείρευτο χιούμορ του, έκανε το κοινό να «κλαίει» από τα γέλια – αλλά το καλύτερο συνέβη εντελώς απρόσμενα.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, ο Τσουβέλας γύρισε και τι να δει; Σε ένα υπερυψωμένο σημείο της αίθουσας… καθόταν ένας παπάς και τον παρακολουθούσε! Η έκφραση του κωμικού εκείνη τη στιγμή και η ατάκα που ακολούθησε ήταν αρκετές για να «λιώσει» το κοινό από τα γέλια. Το viral δεν άργησε να έρθει – και το στιγμιότυπο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Αρχικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας -ο πατέρας του οποίου είναι παπάς- όπως φαίνεται στο βίντεο όταν τον είδε, έκανε τον σταυρό του αδυνατώντας να πιστέψει στο... θέαμα. «Εν τω μεταξύ δεν θα ήταν ωραίο να τον έβλεπα μόνο εγώ και να έρθει να με πάρει;» είπε ο κωμικός με το κοινό να ξεσπά σε γέλια.

Καθώς μάλιστα ο ιερέας αποχωρούσε από το σημείο, ο κωμικός «τραγούδησε» το soundtrack του «Ιησούς από τη Ναζαρέτ», με τον παπά να γελάει διαρκώς. «Πείτε μου η ζωή μου τι άλλο μου επιφυλάσσει» είπε στη συνέχεια.

Η παράσταση χαρακτηρίστηκε πραγματικά «Θεϊκή», αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά γιατί ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους και αγαπητούς κωμικούς της χώρας! Το κοινό της Φθιώτιδας τον αποθέωσε, φεύγοντας με χαμόγελα και ιστορίες που σίγουρα θα διηγούνται για καιρό!

Το βίντεο με τον «απρόσμενο επισκέπτη» ανάρτησε και ο ίδιος ο Τσουβέλας στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με τη λεζάντα «Δεν ξέρω τι άλλο θα μου συμβεί στις παραστάσεις».

Δείτε βίντεο: