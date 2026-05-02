Στάνλεϊ Τούτσι: Οι προσωπικές δοκιμασίες, το τραύμα της μάχης του με τον καρκίνο και η ζωή του σήμερα

Ο Στάνλεϊ Τούτσι, ηθοποιός, συγγραφέας, παραγωγός και σκηνοθέτης - που έγινε ακόμα πιο γνωστός μέσα από τον ρόλο του Νάιτζελ Κίπλινγκ στην ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» - φωτογραφίζεται για το περιοδικό «Town & Country Magazine» και μιλάει μεταξύ άλλων για το πώς έχει διαχειριστεί προσωπικές δοκιμασίες αλλά και επαγγελματικές νίκες.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος με πολλά βραβεία Emmy ηθοποιός δηλώνει: «Πάντα πίστευα ότι η υποκριτική είναι σαν να παίρνεις κομμάτια της προσωπικότητάς σου και να τα ενισχύεις. Οπότε παίρνεις το κομμάτι μου που αγαπά τη μόδα και είναι λίγο «παγώνι», τα αστεία κομμάτια, και το ενισχύεις λίγο. Μετά απλώς βεβαιώνεσαι ότι παραμένει αληθινό και αληθινό είναι ό,τι έχει πάντα ένα κέντρο, ό,τι έχει έναν πυρήνα, ό,τι έχει μια καρδιά. Διαφορετικά είναι απλώς ένα μωσαϊκό.»

Όπως εξηγεί, αυτή την περίοδο νιώθει ότι μπαίνει σε μια νέα φάση. «Καθώς μεγαλώνω, καθώς όλοι μεγαλώνουν, βαριέσαι πιο εύκολα. Και η δημιουργία ταινιών είναι πολύ επαναλαμβανόμενη. Τώρα, όταν βρίσκομαι σε ένα κινηματογραφικό πλατό, συνειδητοποιώ ότι μέχρι τις τρεις το απόγευμα σκέφτομαι, "Εντάξει, πρέπει να φύγουμε από εδώ γιατί υπάρχει αυτό το μέρος για δείπνο που μου αρέσει" ή "Θα καλέσω τον τάδε από το καστ". Έχω γίνει λίγο πιο ανυπόμονος» παραδέχεται.

Μιλώντας για την περίοδο που ξεκίνησε να ασχολείται με την υποκριτική και την πρώτη φορά που ανέβηκε στη σκηνή ανέφερε: «Μπορώ να το φανταστώ μέχρι σήμερα. Ήταν σαν να είχα πάει στο διάστημα. Όλος ο κόσμος έγινε εντελώς διαφορετικός και ένιωθα άνετα. Ένιωθα πιο άνετα στη σκηνή από ό,τι στην πραγματική μου ζωή - και αυτό συνεχιζόταν. Κάθε φορά που ανέβαινα στη σκηνή, ένιωθα καλύτερα».

Ο Στάνλεϊ Τούτσι μίλησε και για την πρώτη ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» και αποκάλυψε ότι είχε μια βαθιά συναισθηματική φόρτιση από την οποία μπορούσε να αντλήσει έμπνευση. Είχαν μόλις ξεκινήσει τα γυρίσματα όταν η σύζυγός του, η Κέιτ, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού στο 4ο στάδιο «Θυμάμαι ότι τηλεφώνησε και μου είπε ότι είχε πάει στον γιατρό και της το είπαν», θυμάται ο Τούτσι. «Όλα τα άλλα είναι λίγο θολά μετά από αυτό». Είχαν τρία μικρά παιδιά στο σπίτι και «συνέβαιναν πολλά», λέει. «Ήταν άρρωστη όσο γυρίζαμε την ταινία και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».

Το 2017, η ζωή έφερε στον Τούτσι μια ακόμη ανατροπή: Διαγνώστηκε με καρκίνο του λαιμού. «Ήταν φρικτό. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για τον εαυτό μου. Και με τη Φελίσιτι ( σ.σ την δεύτερη γυναίκα του) - είχαμε ένα τρίχρονο παιδί και επρόκειτο να γεννήσει». Η κόρη τους Μίλι γεννήθηκε το 2018. «Γέννησε στο ίδιο νοσοκομείο όπου νοσηλευόμουν κι εγώ. Αυτό ήταν απαίσιο για εκείνη» θυμάται, ενώ τώρα, πέντε χρόνια μετά έχει ξεπεράσει την ασθένεια.

Η ζωή του σήμερα

Αυτό που θέλει τώρα ο ηθοποιός είναι να εξετάζει πιο προσεκτικά πώς περνάει τον χρόνο του και ποιος θέλει να γίνει.

«Θέλω να κάνω τόσα πολλά. Θέλω να σκηνοθετήσω άλλο ένα θεατρικό έργο, θέλω να μαγειρεύω περισσότερο, με ενδιαφέρει ο σχεδιασμός ρούχων. Και με ενδιαφέρει πραγματικά να αφιερώσω σημαντικό χρόνο στη ζωγραφική και τη γλυπτική.

Έχω αμέτρητα σχέδια γλυπτών που θέλω να φτιάξω πριν μεγαλώσω πολύ. Μπαίνω στον χειμώνα των χρόνων μου. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, αλλά δεν μπορείς να το σταματήσεις. Μπορείς μόνο να προσπαθήσεις να κάνεις τον εαυτό σου να το απολαύσει - και να φαίνεσαι όσο το δυνατόν καλύτερος ενώ συμβαίνει... αλλιώς είναι απελπιστικό» εξομολογείται.