Σταρ στους Δελφούς, «ουρές» για μια φωτό από δημοσιογράφους, τέρμα νεύρα η Βούλτεψη

Ωραία μας τα είπε χθες από τους Δελφούς η Λάουρα Κοβέσι.

Για τη διαφθορά, τους πολιτικούς, τον ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Η κυβέρνηση διάβασε μόνο τις μισές δηλώσεις, η αντιπολίτευση τις υπόλοιπες μισές που είχαν απομείνει, όλα καλά και πάμε παρακάτω.

Για όσους δεν παρακολούθησαν, ενημερώνω ότι η Λάουρα Κοβέσι ήταν η απόλυτη σταρ στο Οικουμενικό Φόρουμ των Δελφών.

Τόσα χέρια δεν πρέπει να έχει σφίξει σε όλη της την εισαγγελική ζωή. Και από την άλλη, τι ήταν αυτό το πράγμα με τους αγαπημένους μου συναδέλφους που σχεδόν έκαναν ουρά για να βγάλουν μια φωτογραφία δίπλα της;

Βέβαια για να είμαι εντελώς αντικειμενικός, οφείλω να αναγνωρίσω ότι η κ. Κοβέσι - κόντρα στο ρόλο της - είναι εξαιρετικά επικοινωνιακή και διαχυτική με όλους όσοι την προσεγγίζουν. Οπότε γιατί να μην έχουμε και μια selfie μαζί της (για τα social βρε αδερφέ).

Αυτά βλέπει η Βούλτεψη και συνεχίζει να φωνασκεί ασκόπως στα κανάλια για τη Ρουμανία, τον Τσαουσέσκου και για άλλα τόσα ενδιαφέροντα που όμως, ούτε τον ίδιο τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο τον Μαρινάκη, δεν συγκίνησαν από τα λίγα που κατάλαβα όταν ρωτήθηκε χθες στο briefing.

«Εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να στοχοποιήσουμε…Θεωρώ ότι δεν είναι λόγος τώρα να στοχοποιήσουμε… Δεν υπάρχει λόγος να στοχοποιήσουμε την κυρία Κοβέσι λόγω της χώρας καταγωγής της. Όλοι αξιολογούνται με βάση το έργο τους και αυτό είναι και το μοναδικό κριτήριο και σε κάθε περίπτωση το ξαναλέω, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτος σεβασμός στη Δικαιοσύνη. Τώρα κάποια αντικειμενικά ιστορικά δεδομένα, τα οποία παρουσίασε η κυρία Βούλτεψη έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να συνδέονται με το όποιο πρόσωπο λόγω του ότι προέρχεται από μία συγκεκριμένη χώρα».