STAR: Τέλος το «Breakfast» - Παίρνει η Ζήνα Κουτσελίνη τη θέση Ελένης Χατζίδου - Ετεοκλή Παύλου;

Οι χαμηλές τηλεθεάσεις και τα πεσμένα διαφημιστικά έσοδα φέρνουν περικοπές στα κανάλια και το STAR είναι το πρώτο που δείχνει τον δρόμο για όλο αυτό το τηλεοπτικό τσουνάμι που θα σκάσει μπροστά μας το προσεχές διάστημα.

Το τηλεοπτικό δίδυμο όταν υπέγραφε στο STAR το καλοκαίρι του 2022.

Τα πρώτα θύματα των περικοπών είναι η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, αφού πριν από λίγο τους ανακοινώθηκε πως το «Breakfast@Star» τελειώνει οριστικά μετά από 4 επιτυχημένα χρόνια στον αέρα του καναλιού όπου κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα με το δυναμικό κοινό.

Η Ζήνα Κουτσελίνη, όπως όλα δείχνουν, θα πάρει τη θέση του διδύμου την ερχόμενη σεζόν σε μια νέα εκπομπή που θα ενοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες ενσωματώνοντας στοιχεία και από τις δύο και ταυτόχρονα θα βγαίνει στον αέρα στην άκρως ανταγωνιστική ζώνη 10-1.

Ζήνα, ο... Λιάγκας του STAR

Το νέο μαγκαζίνο της Κουτσελίνη θα κρατήσει όλα τα στοιχεία που έχουν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» και ταυτόχρονα θα αποκτήσει και ψυχαγωγικό κομμάτι ώστε να μπορέσει να αντέξει απέναντι στον ισχυρό ανταγωνισμό της πρωινής ζώνης. Ας μην ξεχνάμε πως τον Σεπτέμβριο και ο Γιώργος Λιάγκας θα μετακομίσει στις 10, οπότε μαζί με τη Ζήνα θα ξεκινά και η Κατερίνα Καινούργιου κι όποιος αντέξει!