Σταρ της υποκριτικής και Μις Τουρκία: Αυτή είναι η σέξι σύζυγος του Γιουσούφ Γιαζίτσι

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι έχει ξεκινήσει αρκετά καλά τη φετινή σεζόν και συνεχίζει μέχρι στιγμής στο ίδιο μονοπάτι. Ο Τούρκος μάλιστα σκόραρε για το 3-0 του Ολυμπιακού στον τελικό του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ, ενώ μόλις πριν από λίγα λεπτά είχε εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο.

Παρά τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ο ποδοσφαιριστής φαίνεται να περνάει καλά στην Ελλάδα, όπως και η οικογένειά του. Ωστόσο, δεν έχει τραβήξει τα βλέμματα του κόσμου μονάχα η καλή του απόδοση. Στο πλευρό του ο Γιαζίτσι έχει μια άκρως εντυπωσιακή σύζυγο, η οποία είναι ευρέως γνωστή στην Τουρκία.

Πρόκεται για την Μελίσα Ασλί Παμούκ, με καταγωγή από την Τουρκία και την Ολλανδία. Είναι διάσημη ηθοποιός, ενώ έχει συμμετάσχει και στη γνωστή σειρά Kara Sevda, η οποία είχε κάνει τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα. Μάλιστα, είχε ανακηρυχθεί και Μις Τουρκία το 2011 και θεωρείται μια αρκετά γοητευτική γυναίκα, όχι μόνο στην πατρίδα της, όντας φυσικά και μοντέλο.

Με τον Γιαζίτσι παντρεύτηκαν κατά τη διάρκεια του 2024 στο Παρίσι, ενώ μετά από μερικούς μήνες, η Μελίσα έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Όταν ο ποδοσφαιριστής είχε ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, η εκθαμβωτική σύζυγός του είχε ενθουσιαστεί, ενώ την περασμένη σεζόν επισκέφθηκε το «Γ. Καραϊσκάκης» και παρακολούθησε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, δηλώνοντας από νωρίς οπαδός της ομάδας.