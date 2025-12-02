Starbucks: Αποζημίωση 35 εκατ. δολαρίων σε 15.000 μπαρίστα για παραβίαση του εργατικού δικαίου

Πάνω από 35 εκατομμύρια σε αποζημιώσεις πρόκειται να καταβάλουν τα Starbucks, σύμφωνα με τον συμβιβασμό που ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, μετά τις κατηγορίες ότι η εταιρεία παραβίασε τον Νεοϋορκέζικο Νόμο για την «Δίκαιη Εβδομάδα Εργασίας» περισσότερες από μισό εκατομμύριο φορές από το 2021.

Η συμφωνία, η οποία προέκυψε έπειτα από έρευνα του Τμήματος Προστασίας Καταναλωτών και Εργαζομένων της πόλης, αποτελεί τον μεγαλύτερο διακανονισμό εργατικής προστασίας στην ιστορία της Νέας Υόρκης, όπως δήλωσε ο Άνταμς στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios, περίπου 35 εκατ. δολάρια θα δοθούν σε περισσότερους από 15.000 baristas της πόλης, οι οποίοι είχαν καταγγείλει ότι η εταιρεία δεν παρείχε σταθερά ωράρια και προχωρούσε αυθαίρετα σε περικοπές ωρών εργασίας, σύμφωνα με τους όρους του συμβιβασμού.

Στήριξη στα συνδικάτα από Μαντανί και Σάντερς

Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, και ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς (ανεξ. του Βερμόντ), που έχουν εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή τους στα εργατικά συνδικάτα, συμμετείχαν σε απεργιακή κινητοποίηση εργαζομένων της Starbucks υπέρ καλύτερων μισθών και συνθηκών εργασίας.

«Στη Starbucks δεσμευόμαστε να λειτουργούμε υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε αγορά όπου δραστηριοποιούμαστε», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Η αποζημίωση αυτή αφορά τη συμμόρφωση, όχι απλήρωτους μισθούς», πρόσθεσε. «Υποστηρίζουμε την πρόθεση του νόμου και παραμένουμε προσηλωμένοι στη συμμόρφωση, όμως η πολυπλοκότητά του δημιουργεί προκλήσεις στην πράξη.»