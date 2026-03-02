Στάρμερ: Οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από τα αμερικανικά βομβαρδιστικά

«Οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά», ανέφερε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στη Βουλή των Κοινοτήτων.



Ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε ότι παραμένει σταθερός στην επιλογή του να μην στηρίξει τις αρχικές κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, μετά και την κριτική που άσκησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην προσέγγισή του.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε τη διαφωνία του με την απόφασή μας να μην εμπλακούμε στις αρχικές επιθέσεις», σημείωσε ο Στάρμερ, καθώς ο Τραμπ τον κατηγόρησε ότι «άργησε πολύ» να επιτρέψει τη χρήση αεροπορικών βάσεων από τις ΗΠΑ. Μάλιστα, επεσήμανε ότι συμφώνησε να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη χρήση βρετανικών βάσεων για την καταστροφή ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων μόνο για αμυντικούς σκοπούς, τονίζοντας ταυτόχρονα πως η Βρετανία δεν συμμετέχει σε επιθετικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

«Αλλά είναι καθήκον μου να κρίνω τι είναι προς το εθνικό συμφέρον της Βρετανίας. Αυτό έκανα και το υποστηρίζω».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι βρετανικά μαχητικά είχαν ήδη απογειωθεί «στο πλαίσιο συντονισμένων αμυντικών επιχειρήσεων», συμπεριλαμβανομένης της αναχαίτισης ενός drone που κατευθυνόταν προς βάση με βρετανικό στρατιωτικό προσωπικό στην Κύπρο.

