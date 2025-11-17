Σταρόβας για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Το να βλέπεις τον παιδικό σου φίλο με χειροπέδες είναι σοκαριστικό»

Συνέντευξη στην εκπομπή «ΤΕΤ - Α - ΤΕΤ» του Τάσου Τρύφωνος έδωσε ο Δημήτρης Σταρόβας και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην σχέση του με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, που καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με δυνατότητα έφεσης και σήμερα - 17 Νοεμβρίου - βρέθηκε πάλι στο επίκεντρο μετά την εκδίκαση της δεύτερης υπόθεσης revenge porn.

«Μεγαλώσαμε μαζί. Σοκαρίστηκα στην αρχή. Το να βλέπεις τον παιδικό σου φίλο με χειροπέδες είναι σοκαριστικό. Επειδή, με λίγα λόγια, θα μπορούσε να το τελειώσει ο ίδιος και αυτός το προκάλεσε» είπε αρχικά ο μουσικός - τραγουδιστής.

Και συνέχισε εξηγώντας το σκεπτικό του: «Ίσως είναι εγωιστικό αυτό που θα πω αλλά το άγχος που είχα αρχικά, την στενοχώρια, την ξεπέρασα με το εξής: Αν σ’ έναν άνθρωπο του τύχει μια στραβή, που λένε, κάτι αναπάντεχο, να γίνουμε θυσία να τον βοηθήσουμε. Όταν όμως προκαλεί ο ίδιος κάτι και μάλιστα έχει τον χρόνο και τη δυνατότητα να το τελειώσει, αλλά δεν το κάνει, γιατί να στενοχωρηθείς;».

Όσο για το αν έχει μέχρι σήμερα επικοινωνήσει μαζί του; «Δεν επικοινώνησα μαζί του, δεν τον πήρα τηλέφωνο, αλλά πρέπει να το κάνω» παραδέχθηκε.