Σταρόβας: Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο και μου έλεγε «Πεθαίνω για σένα»

Ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno και μίλησε για την περιπέτεια με την υγεία του και την στήριξη των φίλων του. Αναφέρθηκε όμως και στην επερχόμενη εμφάνισή του στις 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.

«Πάντα είχα σκοπό να κάνω μία μπάντα με μουσικούς φίλους, που να παίζουν κομμάτια που μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε. Μας ενδιαφέρει να παίξουμε καλά, να φρεσκάρουμε τις μνήμες μας και να περάσει ωραία ο κόσμος» εξήγησε.

Στη συνέχεια της συνέντευξης παραδέχθηκε: «Όλοι οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα της υγείας και οικονομικά. Ένα κέρδος είναι η αγάπη του κόσμου που εισπράττω καθημερινά από κάθε είδους ηλικίες. Μέσω αυτής της δουλειάς γνώρισα ανθρώπους σημαντικούς, που μέσα σε ένα 2ωρο μαζί τους φεύγεις εάν όχι καλύτερος, διαφορετικός άνθρωπος.

Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο. «Σταρόβα, πεθαίνω για σένα», μου έλεγε και μου έκανε πολύ εντύπωση».