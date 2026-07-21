Στάση εργασίας των εργαζομένων του υπουργείου Πολιτισμού την Τετάρτη 22 Ιουλίου

Στάση Εργασίας έχουν προκηρύξει για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου, τα σωματεία εργαζομένων του Υπουργείο Πολιτισμού, καθότι διαφωνούν με το νέο πολυνομοσχέδιο που έχει φέρει το υπουργείο στη Βουλή και αφορά σε αλλαγές στην πολιτιστική διαχείριση.

Η στάση εργασίας θα ξεκινήσει από τις 12 το μεσημέρι και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της βάρδιας, ενώ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στις 12.30 έξω από τα γραφεία του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) (Πανεπιστημίου 57) και στη Θεσσαλονίκη στις 12:30 στη Ροτόντα.

Οι διαφωνίες των εργαζομένων έγκεινται κυρίως στη δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) για την οποία σημειώνουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους πως «Η Εταιρεία θα εισπράττει τύποις για λογαριασμό του Δημοσίου, αλλά στην πράξη θα ξοδεύει ανεξέλεγκτα (απευθείας αναθέσεις, διαφημίσεις, συμβουλευτικές) υπό εντολές της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, χωρίς έλεγχο, το δημόσιο χρήμα που θα εισπράττει», προσθέτοντας πως το νομοσχέδιο θα πλήξει τον δημόσιο χαρακτήρα των μνημείων.

Η ανακοίνωση των εργαζομένων

Ολόκληρη η ανακοίνωση των εργαζομένων του υπουργείου Πολιτισμού:

«Το νομοσχέδιο ολοκληρώνει μια πορεία που ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια με την υποβάθμιση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων που μετατράπηκε σε ΟΔΑΠ, τα μεγάλα δημόσια μουσεία που αποσπάστηκαν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και έγιναν ΝΠΔΔ, την επέκταση των χορηγιών, τις παραχωρήσεις χώρων, τις εμπορικές χρήσεις. Ολοκληρώνει και την πορεία της απίσχνασης του ΥΠΠΟ και του ΟΔΑΠ από προσωπικό: αντί για μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, θα έχουμε μπλοκάκια, εργολαβίες, ενοικιαζόμενο προσωπικό, στο έλεος του διορισμένου ΔΣ και κάθε εργοδότη.



Λεηλασία του Δημοσίου Χρήματος χωρίς κανένα όφελος για τον λαό και τα μνημεία



Η Εταιρεία θα εισπράττει τύποις για λογαριασμό του Δημοσίου, αλλά στην πράξη θα ξοδεύει ανεξέλεγκτα (απευθείας αναθέσεις, διαφημίσεις, συμβουλευτικές) υπό εντολές της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, χωρίς έλεγχο, το δημόσιο χρήμα που θα εισπράττει.



Ένα διορισμένο πανίσχυρο Διοικητικό Συμβούλιο υποκαθιστά την Αρχαιολογική Υπηρεσία και τον ΟΔΑΠ. Η εταιρεία θα μπορεί να διαχειρίζεται για εμπορικό όφελος τα μνημεία, την περιουσία του ΥΠΠΟ και του ΟΔΑΠ, και να εισηγείται νομοθετικές διατάξεις στον Υπουργό.



Τα άρθρα 4-24 του νομοσχεδίου ισχύουν προσωρινά, μέχρι η ίδια η Εταιρεία να αποφασίσει το δικό της Καταστατικό —δηλαδή βασικές διατάξεις (αρμοδιότητες, διαχείριση εσόδων, αμοιβές στελεχών) μπορούν να αλλάξουν μονομερώς από το διορισμένο ΔΣ.



Και το επιστέγασμα: Αντί η εταιρεία να φέρνει έσοδα στο κράτος, ο δημόσιος ΟΔΑΠ υποχρεούται να της προκαταβάλλει κάθε χρόνο το 80% των λειτουργικών της εξόδων μέσα στο πρώτο δίμηνο, καθώς και «διαχειριστικό κόστος» που θα καθορίζει η ίδια η Α.Ε. Παράλληλα, προβλέπονται τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, ακόμη και από το ΠΔΕ.



Οι επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι αποκόπτονται από την Εφορεία που τους άνοιξε στους δύτες, ανοίγοντας το δρόμο για την αποκοπή και άλλων αρχαιολογικών χώρων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ώστε η διαχείρισή τους να ιδιωτικοποιηθεί.



Ποιος θέλει να βάλει χέρι στα έσοδα από τα μνημεία;



Στα 250 εκ. ευρώ υπολογίζονται τα ετήσια έσοδα του ΟΔΑΠ σήμερα. Κανένα πλαφόν δεν υπάρχει για το πόσα από αυτά θα κατευθύνονται στην Α.Ε.!



Οι αρχαιολογικοί χώροι παύουν να αντιμετωπίζονται πρωτίστως ως χώροι γνώσης, ιστορικής μνήμης και εκπαίδευσης και μετατρέπονται σε «τουριστικά προϊόντα», προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς, των μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων και της κερδοφορίας. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία και ο λαός θα βλέπουν ολοένα και περισσότερο την πολιτιστική τους κληρονομιά «με το κυάλι», καθώς η πρόσβαση στα μνημεία και στους αρχαιολογικούς χώρους μετατρέπεται σε προνόμιο όσων μπορούν να πληρώσουν.



Οι ρυθμίσεις αυτές δεν αποτελούν νέα πολιτική. Αποτελούν τη θεσμική την περαιτέρω θεσμική ενίσχυση της πολιτικής «κόστους – οφέλους» που εφαρμόζεται, με βασικό κριτήριο την εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι γαμήλιες εκδηλώσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, οι ιδιωτικές ξεναγήσεις των 5.000 ευρώ, οι γαστρονομικές βραδιές για ιδιωτικά ιδρύματα και εταιρείες, η εκχώρηση αναψυκτηρίων και πωλητηρίων σε ιδιώτες με διαγωνισμούς με μόνο έναν ή δύο υποψήφιους αναδόχους, αποτελούν μόνο ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα της ίδιας πολιτικής.



Από το 1910 το ελληνικό κράτος είχε θεσμοθετήσει φορείς (Αρχαιολογικό Ταμείο, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων) για να διαχειρίζεται τα έσοδα των μνημείων και να τα επενδύει ξανά στα μνημεία. Η αλλαγή που επιχειρείται - θα αποβεί καταστροφική! Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στον ΟΔΑΠ και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αφορά κάθε πολίτη.



Γιατί τα μνημεία δεν είναι εμπόρευμα, δεν είναι επιχείρηση. Είναι δημόσιο αγαθό. Είναι η ιστορία μας, η ταυτότητά μας και η κοινή μας κληρονομιά.



ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΠΟ



Προκηρύσσουμε ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ την Τετάρτη 22/7/2026 από τις 12 μ ως λήξη βάρδιας και συγκεντρώσεις:



ΑΘΗΝΑ: 12.30 έξω από τα γραφεία του ΟΔΑΠ (Πανεπιστημίου 57)



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 12.30 στη Ροτόντα



Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων | ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής – Τμήμα Πολιτισμού | Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Υπαλλήλων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΥΠΠΟ (ΠΑΣΥΠΑΤΕ) | Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ (ΠΣΕΠ) | Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων | Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων | Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων».