ΣΤΑΣΥ: Από τις 22:00 οι συρμοί του ηλεκτρικού δεν θα πραγματοποιούν στάση στη «Βικτώρια»

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου από τις 22:00 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας οι συρμοί με κατεύθυνση την Κηφισιά θα διέρχονται από τον σταθμό «ΒΙΚΤΩΡΙΑ» της Γραμμής 1 του Μετρό χωρίς να πραγματοποιούν στάση, λόγω τεχνικών εργασιών σε εξοπλισμό του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).