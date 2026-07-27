ΣΤΑΣΥ: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός τραμ που καταγράφηκε να καπνίζει και να έχει τα πόδια στην κονσόλα

Τοποθετήθηκε επίσημα η ΣΤΑΣΥ μετά τον σάλο με τον οδηγό τραμ που καταγράφεται σε βίντεο - το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου - να κάθεται... αραχτός, με τα πόδια στην κονσόλα, και ένα τσιγάρο στο χέρι. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το επίμαχο βίντεο, έχει γίνει έρευνα για το περιστατικό και θα ασκηθούν πειθαρχικές κυρώσεις στον οδηγό.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

«Σε σχέση με δημοσιεύματα και αναφορές που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούν βίντεο στο οποίο εμφανίζεται οδηγός του τραμ χωρίς την προβλεπόμενη οδηγική συμπεριφορά και εικόνα, ενημερώνουμε ότι το σχετικό περιστατικό έχει ήδη διερευνηθεί. Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας. Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση για το σύνολο του προσωπικού και κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες».