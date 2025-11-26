ΣΤΑΣΥ: Τρεις συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά - Αναζητείται ακόμη ένας κατηγορούμενος

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά, που στοίχισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο.



Από την προανάκριση που διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, προέκυψαν συνολικά τέσσερις κατηγορούμενοι. Από τα στοιχεία, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στη σύλληψη ενός εργοδηγού, ενός τμηματάρχη μηχανικού κι ενός εργαζόμενου, ενώ αναζητείται ακόμη ένας εργοδηγός, σύμφωνα με την ΕΡΤ.



Οι τέσσερις είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ, ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της εταιρείας, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.



«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών. Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.



Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν στάση εργασίας μεταξύ 12:00 και 18:00.