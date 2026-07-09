Σταθακόπουλος: «Δεν μετάνιωσα που δεν έγινα παπάς γιατί κάνω μια δουλειά που μπορώ να τον υποδύομαι»

Ο Πάνος Σταθακόπουλος ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τους ιερείς φίλους του, αλλά και τον γυπαετό που προσγειώθηκε μπροστά του σε μία θάλασσα εξαιτίας ενός ανεμοστρόβιλου! «Υπάρχει η ζωή μου σε μία άλλη διάσταση, ναι, σίγουρα. Και βλέπω και σήμερα πράγματα τα οποία κάνω, που σαν χαρακτήρα δηλαδή με έχουν φτιάξει, που είμαι 1000% σίγουρος, αναγνωρίζω, ότι αυτό έχει γίνει από τα χρόνια εκείνα στην Τήνο.

Σέβομαι τους συμφοιτητές μου που έγιναν ιερείς και κυρίως όταν είναι και άλλοι μπροστά δεν το συζητώ. Τους λέω πατέρα και γέροντα και είναι στην ηλικία μου, αλλά όταν είμαστε μόνοι, ή μιλάμε στο τηλέφωνο, θα τους πάρω για χρόνια πολλά στη γιορτή τους και θα τους μιλήσω σαν φίλος.

Δεν μετάνιωσα που δεν έγινα παπάς, γιατί στο επάγγελμα που είμαι έχω κάνει και παπάδες. Και όταν είναι και ένα ψάλλω κιόλας δεν το συζητώ. Ένας από τους πρώτους ρόλους που μου είχαν δοθεί, όταν ακόμη ήμουν στη σχολή, ήταν στους Φρουρούς της Αχαΐας που κι εκεί έκανα έναν παπά και έψελνα».

«Βρέθηκα σε παραλία που έπεσε γυπαετός από ανεμοστρόβιλο»

«Οι Τρεις Εκκλησιές, είναι ένα απίστευτο μέρος, το λέω και ανατριχιάζω. Είσαι εσύ, είναι η άγρια φύση, τεράστιοι βράχοι, γυπαετοί από πάνω. Έκανα μπάνιο και έπεσε ένας γυπαετός, γιατί υπήρχε ένας ανεμοστρόβιλος και τον τράβηξε μέσα στο νερό και μετά βγήκε έξω στα 30 μέτρα. Είχε ανοίξει τα φτερά για να τα στεγνώσει που είναι περίπου 1,5 μέτρο το κάθε φτερό και το κεφάλι του ήταν πεσμένο, σαν να ήταν ντροπιασμένος που έπεσε από τόσο ψηλά μέσα στη θάλασσα. Και το έζησα όλο αυτό. Ήμουν με μια φίλη και μιλούσαμε, μιλούσαμε, μιλούσαμε και γυρνάει να τον δει και δεν τον βλέπει και μου λέει: έφυγε ο πιγκουίνος;»