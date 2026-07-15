«Σταθερή με σταδιακή βελτίωση η πορεία της Αφροδίτης Νέστορα»: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν
Τι λένε οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» για την κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα.
Ιατρικό ανακοινωθέν έδωσαν στη δημοσιότητα οι ιατροί που περιέθαλψαν την Αφροδίτη Νέστορα, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, μετά την εμπρηστική επίθεση που δέχθηκε με γκαζάκια, σύμφωνα με το οποίο η πορεία της υγείας της έχει παρουσιάσει βελτίωση και δεν χρήζει πια νοσηλείας, δίνοντάς της εξιτήριο.
Όπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν: «Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κας Αφροδίτης Νέστορα και μετά την επίσημη ενημέρωση από τη θεράπουσα ιατρό της, σας γνωρίζουμε ότι: Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση. Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση. Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος».