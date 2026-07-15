Ελλάδα Θεσσαλονίκη Επίθεση με Γκαζάκια Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)

«Σταθερή με σταδιακή βελτίωση η πορεία της Αφροδίτης Νέστορα»: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν

Τι λένε οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» για την κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα.

Αφροδίτη Νέστορα / Facebook
Αφροδίτη Νέστορα / Facebook
Βασιλική Αγγουρίδη avatar
Βασιλική Αγγουρίδη

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Ιατρικό ανακοινωθέν έδωσαν στη δημοσιότητα οι ιατροί που περιέθαλψαν την Αφροδίτη Νέστορα, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, μετά την εμπρηστική επίθεση που δέχθηκε με γκαζάκια, σύμφωνα με το οποίο η πορεία της υγείας της έχει παρουσιάσει βελτίωση και δεν χρήζει πια νοσηλείας, δίνοντάς της εξιτήριο.

Όπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν: «Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κας Αφροδίτης Νέστορα και μετά την επίσημη ενημέρωση από τη θεράπουσα ιατρό της, σας γνωρίζουμε ότι: Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση. Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση. Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος».

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