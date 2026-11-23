Από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της Κυριακής (22/11) τέσσερις νεαροί, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών, που αφαίρεσαν βίαια αλυσίδα λαιμού από 25χρονο έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ «Αττική».

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι νεαροί (αλλοδαποί), κινούμενοι έξω από τον σταθμό του Ηλεκτρικού, προσέγγισαν τον 25χρονο και με χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού.

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν και συνέλαβαν τους τέσσερις δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.