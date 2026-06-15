Στατιστικό Αταμάν: Ο μόνος προπονητής που έχει μείνει πάνω από 2 σεζόν τα τελευταία 40 χρόνια

Ο Εργκίν Αταμάν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR, με τις δύο πλευρές το απόγευμα της Δευτέρας να ανακοινώνουν το τέλος της συνεργασίας τους.

Ο Τούρκος προπονητής έκατσε στον πάγκο του «τριφυλλιού» από τη σεζόν 2023-2024 μέχρι τη σεζόν 2025-26. Σύνολο 3 σεζόν. Είναι φανερό ότι εκτίμησαν τη παρουσία του όσο κανενός άλλου, πέρα της εποχής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο «Ζοτς», σίγουρα αποτελεί μία αξέχαστη προσωπικότητα και «φιγούρα» για ολόκληρη τη ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς μιλάμε για έναν προπονητή που τα 13 χρόνια που έμεινε στην Ελλάδα και τα 23 τρόπαια που κατέκτησε ήταν αυτός που μεγάλωσε τη «πράσινη» δυναστεία. Επίσης είναι πλέον και ο πρώτος στόχος για την αντικατάσταση του Τούρκου.

Όμως ο Εργκίν Αταμάν αν βγάλεις από τη κουβέντα τον Σέρβο «δάσκαλο», είναι ο μόνος που τα τελευταία 40 χρόνια, συγκεκριμένα από το 1985 και μετά, έχει καθίσει στον πάγκο του «τριφυλλιού» για πάνω από δύο σεζόν. Μάλιστα το ένα από τα εφτά ευρωπαϊκά της ομάδας έχει σηκωθεί από τα δικά του χέρια.

Πραγματικά εντυπωσιακό αν σκεφτείς ότι στο διάστημα αυτό πέρασαν ονόματα όπως ο Μπόζινταρ Μάλκοβιτς, ο Ζέλικο Παβλίσεβιτς, ο Τσάβι Πασκουάλ, ο Ρικ Πιτίνο και πολλοί άλλοι χωρίς να φτάσουν σε τρίτη συνεχόμενη ολοκληρωμένη χρονιά.