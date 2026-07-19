Σταύρος Φλώρος: Επέστρεψε νικητής στην Ελλάδα - Στην αγκαλιά της οικογένειας και των φίλων του

Με δάκρυα, χαμόγελα, φωνές και χειροκροτήματα η οικογένεια και οι φίλοι του Σταύρου Φλώρου τον υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο. Ο παίκτης του φετινού «Survivor» που ακρωτηριάστηκε κάνοντας ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο βρίσκεται και πάλι στην αγκαλιά των δικών του ανθρώπων και η ψυχολογία του είναι ήδη ανεβασμένη.

Τη μεγαλύτερη αγκαλιά από όλους του την έκανε η μητέρα του με το που βγήκε από την αίθουσα των αφίξεων. Από κοντά συγκινημένες και οι αδερφές του που τον είχαν επισκεφτεί ήδη στο Μαϊάμι όπου νοσηλευόταν για να κάνει τα χειρουργεία που απαιτούνταν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

«Πίσω στην πατρίδα και στους ανθρώπους μου μετά από τόσες δυσκολίες. Πέρασα μέσα από πολλούς πόνους και πολλά δάκρυα που με βοήθησαν να εκτιμήσω πολλά πράγματα. Έγινα πιο δυνατός πιο πιστός και πιο σοφός μέσα από αυτή την μικρή Οδύσσεια και επιτέλους έφτασα στην δική μου Ιθάκη», έγραψε ο Σταύρος στο Instagram και γνωρίζει πολύ καλά πως ο δρόμος μπροστά του θα είναι δύσκολος και μακρύς, όμως έχοντας τους δικούς του ανθρώπους πλάι του, όλα θα μοιάζουν κάπως πιο εύκολα…