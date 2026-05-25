Σταύρος Φλώρος: «Θέλω να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα και να πάνε όλα κατ’ ευχήν»

Τη μεγάλη μάχη που δίνει με τα χειρουργεία για να αποκαταστήσει τη ζημιά στο δεξί του πόδι αποκάλυψε ο Σταύρος Φλώρος σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram.«Γεια σας, θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατ’ ευχήν, έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι, έχει πάει πάρα πολύ καλά. Σήμερα δίνω ακόμη μία πολύ σημαντική μάχη, ένα πολύωρο χειρουργείο, πάλι για το δεξί πόδι. Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα.

Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν ίσως να μην διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα, αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάζω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα και να πάνε όλα κατ’ ευχήν».

Ο νεαρός παίκτης του «Survivor» σχολίασε επίσης στην ανάρτησή του: «Υπάρχει ακόμα δρόμος αλλά πρέπει να εστιάσουμε στα θετικά και όχι στα αρνητικά. Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ και εσείς με βοηθάτε να σφίγγω τα δόντια και να προχωράω μπροστά».