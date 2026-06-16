Σταύρος Φλώρος: Το μήνυμά του μετά το νέο χειρουργείο με την επιπλοκή και την αιμορραγία

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από την τελευταία του ανάρτηση στο Instagram και ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στα social media και με νέο του βίντεο μας ενημερώνει για το νέο χειρουργείο που έκανε, τους αφόρητους πόνους που είχε, την επιπλοκή και την αιμορραγία που τους έθεσε όλους σε συναγερμό.

«Γεια σε όλους. Το ξέρω ότι έχω καιρό να ανεβάσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πίστευα το θέμα θα έχει ξεχαστεί μέχρι τώρα, αλλά το θέμα όχι απλά δεν ξεχάστηκε, βλέπω συνέχεια να μου στέλνετε μηνύματα για το πώς εξελίσσεται η υγεία μου και πραγματικά σας ευχαριστώ και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό».

«Η ψυχολογία μου ήταν στα χειρότερά της»

«Δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο γιατί πέρασα την πιο δύσκολη βδομάδα της αποκατάστασής μου μέχρι στιγμής. Αφόρητοι πόνοι. Έκανα ένα χειρουργείο το οποίο έχει μια πολύ σοβαρή επιπλοκή. Δημιουργήθηκε μια εσωτερική αιμορραγία. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κάνω και ένα δεύτερο έκτακτο χειρουργείο. Η ψυχολογία μου ήταν στα χειρότερά της, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, τη στήριξη της οικογένειάς μου και τα δικά σας μηνύματα βρήκα τη δύναμη να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολος και πολύ ανηφορικός ο δρόμος που ανεβαίνω.

Οι γιατροί όμως είναι αισιόδοξοι. Πάμε καλά. Τα πράγματα εξελίσσονται προς το παρόν ομαλά και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Θα προσπαθήσω να σας κρατάω όσο πιο ενημερωμένους μπορώ. Και πραγματικά σας ευχαριστώ και πάλι».