Σταύρος Φλώρος: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τις αδερφές του μέσα από το νοσοκομείο

Είναι δύσκολο και σοκαριστικό η ζωή σου να αλλάζει μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και ο Σταύρος Φλώρος το βίωσε από πρώτο χέρι. Ο ακρωτηριασμός του αριστερού του ποδιού πριν από μερικούς μήνες στο παρασκήνιο των γυρισμάτων του «Survivor» του ΣΚΑΪ και η μάχη που έδωσε να κρατηθεί στη ζωή και να σώσει το δεξί του πόδι είναι τρανό παράδειγμα της δύναμης για ζωή που έχει αυτό το νεαρό αγόρι.

Στο πλευρό του ακούραστοι σύμμαχοί του είναι συνεχώς οι γονείς του και οι αδερφές του που τον επισκέφτηκαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται στις ΗΠΑ.

Στέκουν δυνατές δίπλα του

Ο Σταύρος δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο από αυτή την επίσκεψη των αδερφών του που του έκαναν πλάκα, τον έλουσαν, του στέγνωσαν τα μαλλιά θέλοντας να φέρουν μια μορφή κανονικότητας στη νέα του ζωή. «Στην προσπάθεια να κάνουμε τις δύσκολες μέρες λίγο καλύτερες», έγραψε ο πρώην παίκτης του «Survivor» στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Αμέσως μετά, ο Γιάννης Μαλλιαρός, ο αδερφός του Μάνου Μαλλιαρού, του συμπαίκτη του στο «Survivor» με τον οποίο έκαναν ψαροντούφεκο και ήταν εκείνος που ουσιαστικά του έσωσε τη ζωή σχολίασε στην ανάρτηση του Σταύρου: «Τυχερός που έχεις τέτοια οικογένεια στο πλευρό σου».