«Σταυροφορία» για την καρμπονάρα στο Ευρωκοινοβούλιο - Γιατί «φωνάζουν» οι Ιταλοί

Η καρμπονάρα είναι από τα πιο διάσημα φαγητά, ένα πιάτο για το οποίο η Ιταλία περηφανεύεται -και με το δίκιο της. Γι’ αυτό και οι Ιταλοί ευρωβουλευτές έγιναν πυρ και μανία όταν διαπίστωσαν ότι στο σούπερ μάρκετ που λειτουργεί στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες πωλείται σάλτσα για καρμπονάρα, η οποία ωστόσο δεν έχει μεγάλη σχέση με την αυθεντική διάσημη συνταγή.

Το κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, συνέταξε επιστολή προς την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στην οποία επικρίνει την πώληση προϊόντων «ιταλικού τύπου» στο σούπερ μάρκετ του Κοινοβουλίου. Αφού κατηγόρησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι «ακυρώνει τα Χριστούγεννα», οι Ιταλοί συντηρητικοί στρέφουν τώρα την οργή τους εναντίον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο κατά την άποψή τους είναι «ένοχο» επειδή επιτρέπει την πώληση ψεύτικων προϊόντων «ιταλικού τύπου» εντός των εγκαταστάσεών του στις Βρυξέλλες.

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, η αντιπροσωπεία του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει επίσημη επιστολή στην πρόεδρο Ρομπέρτα Μέτσολα σχετικά με τη χρήση της ιταλικής σημαίας και ονομάτων σε ορισμένα μπουκάλια σάλτσας ζυμαρικών που πωλούνται στην αγορά του πρώτου ορόφου του κτιρίου του Κοινοβουλίου.



«Η ακατάλληλη χρήση συμβόλων ή αναφορών στην ιταλική καταγωγή προϊόντων που δεν προέρχονται από την Ιταλία μπορεί να συνιστά παραπλανητική πρακτική και ως εκ τούτου πρέπει να διωχθεί», δήλωσε στο Euronews ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας των «Αδελφών της Ιταλίας», Κάρλο Φιντάντσα, επικαλούμενος έναν κανονισμό της ΕΕ που απαγορεύει τις παραπλανητικές διαφημίσεις.



Η επιστολή έρχεται μετά από ανάρτηση στο Facebook του Ιταλού υπουργού Γεωργίας, Φραντσέσκο Λολομπριτζίντα, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφίες από εμφιαλωμένες σάλτσες που παρασκευάζονται στο Βέλγιο, οι οποίες φέρουν την τρίχρωμη σημαία της Ιταλίας και ονόματα που ακούγονται ιταλικά, συμπεριλαμβανομένης της διάσημης σάλτσας ζυμαρικών καρμπονάρα.



«Ζήτησα να ξεκινήσει αμέσως μια επαλήθευση», έγραψε ο Λολομπριτζίντα την Τρίτη.



Οι εμφιαλωμένες σάλτσες όντως πωλούνται στην αγορά του Κοινοβουλίου, όπως επιβεβαίωσε το Euronews.

Οι ετικέτες αυτών των τροφίμων δεν ισχυρίζονται ότι το προϊόν παρασκευάζεται στην Ιταλία, αλλά μόνο ότι ορισμένα συστατικά προέρχονται από την Ιταλία και, για αυτόν τον λόγο, συνδέονται με την ιταλική σημαία.



Το μπουκάλι της καρμπονάρα περιέχει συστατικά όπως κρέμα γάλακτος και πανσέτα που δεν αποτελούν μέρος της αρχικής παραδοσιακής συνταγή, η οποία απαιτεί γκουαντσιάλε - και σίγουρα καθόλου κρέμα γάλακτος - αλλά αυτό δεν ήταν το επίκεντρο του παραπόνου του Λολομπριτζίντα.

Οι «σταυροφορίες» της Μελόνι για τα τρόφιμα

Αυτή είναι η τελευταία σταυροφορία που σχετίζεται με τα τρόφιμα και προωθεί το κόμμα της Μελόνι, το οποίο στο παρελθόν έχει επικρίνει άλλους για τη χρήση όρων που σχετίζονται με το κρέας, όπως «μπιφτέκι» και «λουκάνικο» για προϊόντα φυτικής προέλευσης, και μάλιστα ενέκρινε νόμο που απαγορεύει την παραγωγή κρέατος που καλλιεργείται σε εργαστήριο στην Ιταλία.



Ο υπουργός Λολομπριτζίντα δεν είναι επίσης άγνωστος. Πριν από δύο χρόνια, προκάλεσε οργή λέγοντας ότι «στην Ιταλία, οι φτωχοί τρώνε καλύτερα από τους πλούσιους».



Η έτοιμη σάλτσα που πωλείται σε βάζα γενικά δεν είναι αποδεκτή στην Ιταλία, της οποίας οι κάτοικοι υπερηφανεύονται για τις παραδοσιακές συνταγές και τα υψηλής ποιότητας υλικά.



Τον Σεπτέμβριο του 2024, μια ανακοίνωση από τον αμερικανικό κατασκευαστή Heinz για ένα νέο προϊόν καρμπονάρα σε κουτί ενέπλεξε τη χώρα της νότιας Ευρώπης σε μια μαζική διαμάχη, με διάσημους, όπως ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ Alessandro Pipero να αποκαλεί τα νέα ζυμαρικά σε κονσέρβα τόσο αποκρουστικά που ισοδυναμούν με «τροφή για γάτες».