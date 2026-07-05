Ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει να δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του στο κέντρο αποκατάστασης του Μαϊάμι, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη συμμετοχή του στο Survivor. Παρά τις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει, ο 22χρονος δεν χάνει την αισιοδοξία του, κάτι που αποτυπώνεται και στις νέες φωτογραφίες και τα βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στα social media εμφανίζεται χαμογελαστός, έχοντας ξεκινήσει πλέον το απαιτητικό πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται συνεχώς η οικογένειά του, στηρίζοντάς τον σε κάθε βήμα.

Η συγκινητική συνάντηση με τον πατέρα του

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η άφιξη του πατέρα του στο Μαϊάμι, ο οποίος ταξίδεψε για να βρίσκεται δίπλα στον γιο του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», περιέγραψε τη συγκίνησή τους όταν συναντήθηκαν ξανά.

«Έφτασα τη Δευτέρα το βράδυ στο Μαϊάμι. Συγκινήθηκε πάρα πολύ ο Σταύρος όταν με είδε, όπως κι εγώ. Έχει ξεκινήσει την αποκατάστασή του, παίρνει πλέον λιγότερα παυσίπονα και σχεδόν κάθε μέρα βγαίνει έξω με το αμαξίδιο για να κάνει τη βόλτα του», ανέφερε.

Τα επόμενα βήματα της αποθεραπείας

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο πατέρας του, τις επόμενες ημέρες οι γιατροί αναμένεται να αφαιρέσουν τα ειδικά στηρίγματα που κρατούν ακινητοποιημένο το δεξί του πόδι.

Αμέσως μετά θα ξεκινήσει μαθήματα κινησιολογίας, στο πλαίσιο της αποκατάστασης, με στόχο να ανακτήσει σταδιακά τη λειτουργικότητά του και να προετοιμαστεί για το επόμενο στάδιο της αποθεραπείας.

Εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα των γιατρών, ο Σταύρος Φλώρος αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να συνεχίσει την προσπάθειά του έχοντας πλέον κοντά του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Παρά τις δυσκολίες που βρέθηκαν στον δρόμο του, ο νεαρός αθλητής συνεχίζει να στέλνει καθημερινά το δικό του μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας, αποδεικνύοντας ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει να παλεύει για την επιστροφή του στην καθημερινότητα.