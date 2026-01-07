Σταύρος Ζαλμάς: «Αποφάσισα να αποχωρήσω από το επάγγελμα - Δεν θέλω να είμαι στο σανίδι μέχρι τέλους»

Ο Σταύρος Ζαλμάς με συνέντευξή του στην εκπομπή Breakfast @Star μοιράστηκε τις σκέψεις του για την απόφασή του να αποσυρθεί στο άμεσο μέλλον από την υποκριτική, καθώς όπως εξηγεί θέλει περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

«Στη δουλειά μου δεν υπάρχουν παράπονα που να μου έχουν μείνει σαν απωθημένα. Μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα που να πρέπει να προσπαθήσεις λίγο παραπάνω για να τα ξεπεράσεις. Είμαι μάλλον καλομαθημένος» είπε αρχικά.

Και μιλώντας για το πόσο έχει αλλάξει το επάγγελμα ανέφερε: «Εδώ και κάποιες δεκαετίες οι ηθοποιοί που βγαίνουν στο επάγγελμα είναι πολύ περισσότεροι απ' ότι έβγαιναν παλιά. Έχει αλλάξει όλη η εποχή, το ένα σίριαλ διαδέχεται το άλλο. Αν ένας νέος ηθοποιός κάνει μια επιτυχία θα ξεχαστεί μέσα σε ένα μήνα γιατί θα ανέβει κάτι άλλο. Η δουλειά αυτή είναι σκληρή και οι δυσκολίες είναι μέσα στην δουλειά και κατά την διαδικασία των προβών δοκιμαζόμαστε».

Ο Σταύρος Ζαλμάς μεταξύ άλλων αποκάλυψε: «Τα τελευταία χρόνια έχω αποφασίσει σιγά σιγά να αποχωρήσω γιατί δουλεύω πάρα πάρα πολλά χρόνια και θέλω πριν παρακμάσει το σώμα μου σιγά - σιγά να κάνω τα πράγματα που θέλω. Αν τύχει κάποια πρόταση θα τη σκεφτώ, θα υπολογίσω τα υπέρ και τα κατά και θα αποφασίσω.

Αυτή η απόφαση έρχεται από μόνη της. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε ότι μέχρι την τελευταία τους στιγμή θέλουν να είναι επάνω στο σανίδι. Σκέφτηκα να μειώσω τον χρόνο της εργασίας και να αυξήσω τον προσωπικό χρόνο».