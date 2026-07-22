Σταύρος Γεωργίου: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας - Προσωπικό κίνητρο «βλέπουν» στη δολοφονία

Στο υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας γύρω από το σπίτι του Σταύρου Γεωργίου επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες της φονικής επίθεσης που δέχθηκε.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και καταθέσεις από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα του θύματος, προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις και τις επαφές του. Μέχρι στιγμής, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι ότι η δολοφονία συνδέεται με προσωπικές διαφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι ο Σταύρος Γεωργίου έχασε τη ζωή του από σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τα ευρήματα δείχνουν ότι δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ έφερε τραύματα συμβατά τόσο με πρόσκρουση σε σκληρή επιφάνεια όσο και με χτυπήματα από βαρύ αντικείμενο, κυρίως στο κεφάλι και στον θώρακα.

Οι μέχρι τώρα έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. δεν έχουν αποκαλύψει ίχνη παραβίασης στον χώρο, κάτι που ενισχύει την εκτίμηση ότι ο δράστης μπήκε στο γραφείο με τη συναίνεση του θύματος, το οποίο πιθανότατα του άνοιξε την πόρτα. Παράλληλα, δεν έχουν διαπιστωθεί ενδείξεις ότι ο χώρος ερευνήθηκε ή αναστατώθηκε, γεγονός που απομακρύνει, προς το παρόν, το ενδεχόμενο ληστείας ως κινήτρου.

Τον έψαχναν οι κόρες του

Ο άτυχος ποινικολόγος αναζητήθηκε αρχικά από τις κόρες του, όταν διαπίστωσαν ότι δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις. Μετέβησαν στο γραφείο του, όπου είχε διαμορφώσει χώρο στον οποίο έμενε περιστασιακά, και με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας μπήκαν στο εσωτερικό. Εκεί τον βρήκαν νεκρό στο πάτωμα, χωρίς τα ρούχα του.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής, στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία πραγματοποίησαν εξονυχιστική αυτοψία, συλλέγοντας δακτυλικά αποτυπώματα, γενετικό υλικό και κάθε άλλο πιθανό πειστήριο που θα μπορούσε να συμβάλει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων και ιδιαίτερα αγαπητό στη γειτονιά. «Ήταν ένας εξαιρετικός γείτονας. Ζούσε εδώ αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Ήταν ήσυχος άνθρωπος και είχε το πελατολόγιό του», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Άλλος γείτονας επισήμανε ότι ο Σταύρος Γεωργίου χρησιμοποιούσε το ακίνητο κυρίως ως επαγγελματικό χώρο, ωστόσο κατά διαστήματα διανυκτέρευε εκεί, καθώς δεχόταν πελάτες ακόμη και αργά το βράδυ.