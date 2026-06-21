Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Είμαι συντετριμμένος, το περίμενα», λέει ο αδερφός της - Αναζητούν τα κίνητρα

Ομολόγησε τελικά ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής, ο οποίος βρισκόταν στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από το Βαρύπετρο Χανίων.

Η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε θαμμένη σε αγροτική περιοχή, λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από την κατοικία της, σε σημείο που υπέδειξε ο ίδιος ο κατηγορούμενος μετά την ομολογία του στην περιοχή του Βατόλακκου Χανίων.

Ο 43χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας. Ωστόσο, όταν οι υποψίες σε βάρος του άρχισαν να εντείνονται, εξαφανίστηκε το πρωί της Παρασκευής. Οι αστυνομικές αρχές τον εντόπισαν έπειτα από αναζητήσεις και τον συνέλαβαν για υπόθεση καλλιέργειας 13 δενδρυλλίων κάνναβης σε αγροτεμάχιο που φέρεται να χρησιμοποιούσε.

Το Σάββατο οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, από τους οποίους ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε πολύωρη εξέταση από στελέχη της Ασφάλειας Χανίων και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Αν και αρχικά αρνούνταν κάθε εμπλοκή και δεν παραδεχόταν την τέλεση εγκληματικής ενέργειας, τελικά τις πρώτες πρωινές ώρες «έσπασε» και ομολόγησε το έγκλημα.

«Είμαι συντετριμμένος, περίμενα αυτή την εξέλιξη», λέει ο αδερφός της

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο αδερφός της 45χρονης αγνοούμενης που εντοπίστηκε νεκρή, «είμαι συντετριμμένος, πρέπει να διαχειριστώ και τους άρρωστους γονείς μου. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή όπως είχα αναφέρει στις αρχές θεωρούσα περισσότερο πιθανό ο συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδερφή μου και το σπίτι που διέμενε, να είχε σοβαρή εμπλοκή, όπως και τελικά ομολόγησε».

Η 45χρονη γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου από την περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων και μετά τη δήλωση εξαφάνισης από τον αδερφό της, οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στην ευρύτερη περιοχή και σε συνεχείς καταθέσεις συγκεκριμένων προσώπων. Ειδικό κλιμάκιο της ΔΕΕ είχε μεταβεί από την Αθήνα στα Χανιά ώστε να λάβει υλικό και τα όποια στοιχεία από το σπίτι του 43χρονου. Τελικά, όπως όλα δείχνουν, η υπόθεση «κλειδώνει» και μετά τα αποτελέσματα εξετάσεων DNA από κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν τόσο σε χώρους του σπιτιού όσο και σε επαγγελματικό όχημα που είχε.

Δημογλίδου: Δόθηκε χρόνος στον δράστη για να κάνει λάθη

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για την υπόθεση στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στις έρευνες της Ασφάλειας Χανίων, κάνοντας λόγο για μεθοδική και επίμονη δουλειά από την πρώτη στιγμή. Όπως σημείωσε, οι αστυνομικοί είχαν εξαρχής την εκτίμηση ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ακόμη και πριν προκύψουν αποδείξεις, ενώ η καθυστερημένη δήλωση εξαφάνισης έδωσε χρόνο στον δράστη να επιχειρήσει να καλύψει τα ίχνη του.

Παράλληλα, όμως, όπως ανέφερε η ίδια, μετά την προσαγωγή του δόθηκε χρόνος στον δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουν οι Αρχές να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την έρευνα.

Σύμφωνα με την ίδια, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο σπίτι του καθ' ομολογίαν δολοφόνου με τη συνδρομή ειδικών κλιμακίων από την Αθήνα, ενώ τα εγκληματολογικά εργαστήρια εντόπισαν ίχνη αίματος της γυναίκας στο σπίτι και στο όχημά του. Παράλληλα, βιντεοληπτικό υλικό που έδειχνε τη γυναίκα να εισέρχεται στο σπίτι χωρίς να αποχωρεί, είχε διαγραφεί από τον δράστη και χρειάστηκε διαδικασία ανάκτησης. Όλα αυτά τα στοιχεία έκαναν τον δράστη να καταλάβει ότι είναι μονόδρομος η ομολογία του εγκλήματος.

Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα, ο κατηγορούμενος φέρεται να επικαλέστηκε έναν διαπληκτισμό, ωστόσο οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν τα πραγματικά αίτια της πράξης. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., η 45χρονη φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και από χτύπημα στο κεφάλι, ενώ αναμένονται τα τελικά ιατροδικαστικά αποτελέσματα για πλήρη εικόνα της υπόθεσης.