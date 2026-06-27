Δολοφονία Λεβεντάκη: Η ιατροδικαστική ανατρέπει την ομολογία του 43χρονου -Μεταθανάτιες οι μαχαιριές

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς η ιατροδικαστική έκθεση φέρνει στο φως ευρήματα που δεν συμβαδίζουν με την περιγραφή των γεγονότων από τον 43χρονο ενοικιαστή, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η εικόνα που προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση διαφοροποιείται ουσιαστικά από όσα υποστήριξε ο κατηγορούμενος στην απολογία του, εγείροντας νέα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο εκτυλίχθηκε το έγκλημα.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Η ιατροδικαστική έκθεση δείχνει ότι ο 43χρονος φέρεται να χτύπησε αρχικά τη Σταυρούλα Λεβεντάκη με ξύλινο αντικείμενο (κούτσουρο), προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της. Σύμφωνα με τα ίδια ευρήματα, οι δύο επιφανειακές μαχαιριές στο σώμα της προκλήθηκαν μεταγενέστερα, γεγονός που δεν συνάδει με την εκδοχή που είχε παρουσιάσει ο ίδιος στις Αρχές.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την ανασύνθεση της υπόθεσης και την αξιολόγηση των ισχυρισμών του κατηγορούμενου.

Το σχέδιο παραπλάνησης των Αρχών

Κατά την απολογία του, ο 43χρονος περιέγραψε ένα σχέδιο με στόχο να απομακρύνει τις υποψίες από το πρόσωπό του και να εμφανίσει τη δολοφονία ως αποτέλεσμα ληστείας.

Όπως υποστήριξε, αφαίρεσε την τραπεζική κάρτα του θύματος με σκοπό να πραγματοποιήσει ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ. Ωστόσο, φοβούμενος ότι θα καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, εγκατέλειψε την αρχική του σκέψη και άρχισε να κινείται με το αυτοκίνητό του αναζητώντας διαφορετικό τρόπο για να υλοποιήσει το σχέδιό του.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, στη συνέχεια προσέγγισε έναν αλλοδαπό, στον οποίο παρέδωσε την κάρτα μαζί με τον κωδικό PIN, ζητώντας του να κάνει εκείνος την ανάληψη των χρημάτων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, από την αστυνομική έρευνα δεν προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε ανάληψη μετρητών, γεγονός που φαίνεται να ματαίωσε το σχέδιο που, σύμφωνα με την ομολογία του, είχε καταστρώσει.

Στο μικροσκόπιο οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση, με τις Αρχές να δρομολογούν την άρση του τραπεζικού απορρήτου του θύματος, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις οικονομικές κινήσεις πριν και μετά τη δολοφονία.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να είχε κληρονομήσει η Σταυρούλα Λεβεντάκη από τον πατέρα της. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν τα χρήματα αυτά συνδέονται με το κίνητρο του εγκλήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα.