Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Κινδυνεύει η ζωή μου», λέει ο ενοικιαστής - Ευθύνες στον αδερφό της 45χρονης

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η οποία αγνοείται από τις 30 Μαίου, με τις Αρχές ωστόσο να διερευνούν πλέον ως πιθανό το ενδεχόμενο της δολοφονίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε τελικά το βράδυ της Παρασκευής (19/6) ο 43χρονος ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος κρίνεται ως βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τελικά τον 43χρονο άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Αγυιάς και να του περάσουν χειροπέδες για υπόθεση ναρκωτικών. Σε χώρο που χρησιμοποιούσε, εντοπίστηκαν δενδρύλλια κάνναβης, υπόθεση για την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.

Ο άνδρας, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, φέρεται να ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε και μίλησε με την 45χρονη, προτού χαθούν τα ίχνη της, ενώ είχε κληθεί για κατάθεση τρεις φορές τις τελευταίες ημέρες και στη συνέχεια επιχείρησε να εξαφανιστεί.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών, βρίσκονται οι κηλίδες αίματος που φέρονται να εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι που έμενε ο 43χρονος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ανήκουν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Κηλίδες αίματος φαίνεται πως βρέθηκαν στην τηλεόραση, ενώ μια κηλίδα λέγεται ότι εντοπίστηκε στο σαλόνι, η οποία ενδεχομένως επιχειρήθηκε να καθαριστεί.

Ενοικιαστής: «Κινδυνεύει η ζωή μου»

Ωστόσο, ο 43χρονος ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη προσπάθησε να δώσει νέα τροπή στην υπόθεση, μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως υποστήριξε, επιχείρησε να κρυφτεί επειδή δέχτηκε απειλές από πρόσωπο που ήρθε στο σπίτι του εκ μέρους του αδερφού της 45χρονης.

«Κινδυνεύει η ζωή μου. Ο ενοικιαστής είμαι εγώ της Σταυρούλας Λεβεντάκη», ανέφερε, κάνοντας λόγο για πίεση ώστε να μην αποκαλύψει στοιχεία για την εξαφάνιση της 45χρονης.

Όπως ισχυρίστηκε, άτομο εισέβαλε στο σπίτι του οπλισμένο και του ζήτησε να παραμείνει σιωπηλός, ενώ υποστήριξε ότι το άτομο αυτό επιδίωκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη «να γράψει την περιουσία της πίσω στον αδερφό της».

«Εγώ κρύβομαι γιατί εχθές μόλις έφυγε η Αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από τρεις ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα.

Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;

Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας να μην μιλήσω.

Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;

Ενοικιαστής: Για την Σταυρούλα.

Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από εχθές.

Όπως λέει ο ενοικιαστής: «Ήρθανε στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. ‘Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω την Σταυρούλα να την τρομάξω, που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στην Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα’».

Ο άνδρας που είναι στο επίκεντρο των ερευνών για την εξαφάνιση της 45χρονης στα Χανιά.

Δημοσιογράφος: Σας κράταγε όμηρο με όπλο;

Ενοικιαστής: Δεν με βαστούσε όμηρο, απλώς μου λέει ‘δεν θα μιλήσεις πουθενά, τίποτα μέχρι να μιλήσω εγώ με την Σταυρούλα’. Δεν με βαστούσε όμηρο, μου λέει ‘κανονικά εσύ συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα, δεν θα της κάνουμε κακό της Σταυρούλας’».

Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύετε εσείς, για να σας απειλήσει;

Ενοικιαστής: Ναι, που θα βαστήξουν μετά την Σταυρούλα, μέχρι να του γράψει την περιουσία του Γιάννη πίσω. Όλη την περιουσία που είχαν.

Δημοσιογράφος: Και γιατί ήρθε σε εσάς;

Ενοικιαστής: Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου 100%, ποιες μέρες θα ερχόταν στο σπίτι μου και περίμενε την Σταυρούλα να έρθει να την πάρουν, να του γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη, στον αδερφό της.

Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτός που σας απειλούσε, που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό λέτε;

Ενοικιαστής: Ναι, ναι.

Αδερφός Σταυρούλας: «Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του»

Οργισμένη ήταν η απάντηση του αδερφού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος μίλησε και εκείνος στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Ο Γιάννης Λεβεντάκης έκανε λόγο για προσπάθεια μετατόπισης ευθυνών.

«Νομίζω είναι το τελευταίο του χαρτί πριν αποκαλύψει τι έχει κάνει. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του και τον βολεύει που ακουγόταν όλο αυτό ότι εγώ δεν τα είχα καλά με την αδερφή μου», τόνισε.

Ακόμα, εμφανίστηκε να πιστεύει ότι ο 43χρονος εμπλέκεται στην εξαφάνιση της αδελφής του, λέγοντας πως, κατά τη γνώμη του, η υπόθεση δεν σχετίζεται με οικονομικές διαφορές.

«Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με λεφτά. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που έγινε στο σπίτι εκείνη την στιγμή… Είδε κάτι που δεν έπρεπε;», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η 45χρονη να βρέθηκε μπροστά σε κάτι σοβαρό λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, εμφανίστηκε προβληματισμένος από τις συνεχείς εξελίξεις και τις αντιφατικές πληροφορίες.

«Τώρα έχει ανατραπεί όλο πάλι… περιμένω να δω την αλλαγή», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κατάσταση εξελίσσεται με τρόπο που εντείνει την αγωνία της οικογένειας.

Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξουν καθαρές απαντήσεις για το τι έχει συμβεί στην αδελφή του, τονίζοντας: «Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως… θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει».