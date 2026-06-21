Σταυρούλα Λεβεντάκη: Ομολόγησε ο ενοικιαστής - Τσακώθηκαν και τη σκότωσε, βρέθηκε η σορός της

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής ομολόγησε στις Αρχές ότι τη δολοφόνησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υπέδειξε το σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σορό της άτυχης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε θαμμένη σε αγροτική περιοχή στον Βατόλακκο Χανίων, περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. Να σημειωθεί ότι το σημείο που βρέθηκε η σορός της άτυχης 45χρονης είναι πολύ κοντά που ο 43χρονος Σκοπιανός είχε και τα 13 δενδρύλλια κάνναβης

Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη κατάσταση σήψης, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των ερευνητών ως προς την ακριβή διαπίστωση των συνθηκών θανάτου.

Ο δράστης προανακριτικά φέρεται να υποστηρίζει ότι πήγε στο σπίτι, του έκανε καβγά, τσακώθηκαν και πάνω στην ένταση την σκότωσε.

Στο σημείο έχουν μεταβεί οι Αρχές, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ παρών είναι και ιατροδικαστής που εξετάζει τα ευρήματα.

Τσακώθηκαν και τη μαχαίρωσε

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να επισκεπτόταν συχνά το σπίτι που νοίκιαζε στον 43χρονο προκειμένου να ελέγχει την κατάστασή του και κατά τη διάρκεια μίας από αυτές τις επισκέψεις φαίνεται ότι τσακώθηκαν.

Ο 43χρονος φέρεται αρχικά να τη χτύπησε, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω, ενώ στη συνέχεια τη μαχαίρωσε στη θωρακική χώρα, ενώ η σορός της 45χρονης φέρει και χτύπημα στο κεφάλι από όργανο. Στη συνέχεια, φέρεται να έβαλε τη σορό σε σακούλα, να τη μετέφερε με το βαν του στο χωράφι, όποθ και την έθαψε.