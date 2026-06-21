Σταυρούλα Λεβεντάκη: Στο μικροσκόπιο κάμερες ασφαλείας - Καταθέτει η σύζυγος του ενοικιαστή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να ανασυνθέσουν το χρονικό των γεγονότων και να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του 43χρονου Σκοπιανού ενοικιαστή την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της γυναίκας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον εντοπισμό του τελευταίου σήματος που εξέπεμψε το κινητό τηλέφωνο της αγνοούμενης, ενώ παράλληλα στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται τα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν από την κατοικία που ενοικίαζε ο 43χρονος από τη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Στο πλαίσιο της έρευνας αναλύεται επίσης υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και ψηφιακά αρχεία που φέρεται να είχαν διαγραφεί, με στόχο την ανάκτηση πληροφοριών που ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικές.

Στο μικροσκόπιο κάμερες ασφαλείας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ερευνητές εξετάζουν ακόμη διαδρομές και καταγραφές από κάμερες σε διάφορα σημεία της περιοχής, επιχειρώντας να διαπιστώσουν τις μετακινήσεις του 43χρονου μετά την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι ανακριτικές διαδικασίες και η εξέταση του ίδιου, προκειμένου να προκύψουν νέα δεδομένα που θα βοηθήσουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, οι Αρχές συλλέγουν καταθέσεις από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα των εμπλεκομένων, επιδιώκοντας να συμπληρώσουν τα κομμάτια του παζλ. Στο πλαίσιο αυτό, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης κλήθηκε να καταθέσει και η σύζυγος του 43χρονου, η οποία δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Γαύδο και περνά εκεί μεγάλο μέρος του χρόνου.

Οι έρευνες κινούνται σε πολλαπλά επίπεδα, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο τη σχέση που φέρεται να είχαν οι δύο πλευρές όσο και πιθανά προσωπικά ή άλλα ζητήματα που θα μπορούσαν να συνδέονται με την εξαφάνιση της 45χρονης. Το βάρος πέφτει πλέον σε μαρτυρίες, ψηφιακά ευρήματα και κάθε νέο στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη της Σταυρούλας Λεβεντάκη.