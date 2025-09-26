«Στάζει μέλι» ο Χιούρτζελερ για Τζίμα: Η σωστή νοοτροπία και η σχέση με τον Γουέλμπεκ

Ο προπονητής της Μπράιτον σε συνέντευξή του έπλεξε το εγκώμιο του 19χρονου Έλληνα επιθετικού και σχολίασε το τι περιμένει από αυτόν, το δυνατό του σημείο στο παιχνίδι, την θέλησή του να μάθει και να βελτιωθεί και φυσικά την σχέση του με τον Ντάνι Γουέλμπεκ, τον έμπειρο φορ των «γλάρων» και το πως μαθαίνει δίπλα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Ελπίζω πολλά. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να μάθει από τον επαγγελματισμό του Ντάνι (Γουέλμπεκ), πώς προετοιμάζεται για τα παιχνίδια, πώς προετοιμάζεται στις προπονήσεις, πώς προετοιμάζεται ως ηγέτης. Δεύτερον, φυσικά, είναι εξαιρετικός σκόρερ, όπως ο Γουέλμπεκ.

Ξέρει πού βρίσκεται η εστία και έχει μερικές εξαιρετικές κινήσεις μέσα στην περιοχή. Από τις πρώτες στιγμές που ο Στέφανος μπήκε σε αυτόν τον σύλλογο, θέλει να μάθει. Από την πρώτη στιγμή προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τον Ντάνι. Πιστεύω ότι αυτή είναι η νοοτροπία του και θα μάθει γρήγορα».

Να θυμίσουμε ότι ο Τζίμας είχε σκοράρει δις στο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Μπράιτον για το Carabao Cup, και στα τελευταία δύο παιχνίδια των «Γλάρων» ήταν στην αποστολή. Μάλιστα έκανε και το ντεμπούτο του στην Premier League ως αλλαγή στον αγώνα εναντίον της Μπόρνμουθ.