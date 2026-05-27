ΣτΕ: Προήχθησαν επτά πρόεδροι σε συμβούλους, μεταξύ τους και η αδελφή του Γιάνη Βαρουφάκη

Με αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, υπό την προεδρία του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλη Πικραμένου, προήχθησαν σε συμβούλους Επικρατείας επτά πάρεδροι του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Ανάμεσα στους επτά που προήχθησαν βρίσκεται η Τρισεύγενη Βαρουφάκη, αδελφή του Γιάνη Βαρουφάκη, γενικού γραμματέα του κόμματος ΜέΡΑ25 και πρώην υπουργού Οικονομικών.

Επίσης, προήχθησαν ο Νικόλαος Μαρκόπουλος και η σύζυγός του, Όλγα-Μαρία Βασιλάκη, καθώς και οι πάρεδροι Ελένη Μουργιά, Θεοδώρα Ζιάμου, Χαράλαμπος Κομνηνός και Μαρία Μπαμπίλη.

Οι προαγωγές έγιναν στο πλαίσιο των αποφάσεων του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου για την εξέλιξη λειτουργών του ΣτΕ σε ανώτερες βαθμίδες της δικαιοσύνης.