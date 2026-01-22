Στεφανία Γκουρνέλου: «Δεν νιώθω ικανή να κάνω παιδιά, το θεωρώ κάτι ιερό και είμαι αρκετά εγωίστρια»

Η Στεφανία Γκουρνέλου ήταν καλεσμένη στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τη θρησκεία, αλλά και τη σχέση της με τον Τόνυ Δημητρίου. «Πήγα κατηχητικό κατά 50% επειδή έμαθα ότι την ανεβάζουν παραστάσεις. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα, είδα πάρα πολλά πράγματα σε μένα και στους άλλους. Σίγουρα θα υπάρχουν και κατηχητικά που δεν είναι έτσι…

Έχω σχέση με τον Χριστό, όχι με την Εκκλησία. Πέρασα διάφορα στάδια. Δηλαδή, θυμάμαι ότι στο κατηχητικό εγώ την είχα δει τελείως αλλιώς. Δηλαδή, φορούσα μακριές φούστες, ήθελα να είμαι στην Εκκλησία κάθε Κυριακή. Πέρασα φάση θεούσας! Εγώ που ήμουν το μαγκάκι του σχολείου με τα σκουλαρίκια, με τα τατουάζ.

Σε όλη μου τη ζωή παίζω στα άκρα. Και με την ψυχολόγο μου δηλαδή, πάντα αυτό λέγαμε. Δεν θέλω καθόλου τη μέση. Θέλω κάτι υπερβολικό σε όλα του. Είναι πιο ωραία. Θα ήθελα λίγο να κάθομαι στα αυγά μου, βέβαια».

«Δεν μπορώ να πω: τέλειωσε η ζωή μου, είμαι μαμά»

«Με τον Τόνυ έχουμε 20 χρόνια διαφορά ηλικίας! Είμαστε μαζί 3,5 χρόνια. Έχει αναφέρει κάτι για γάμο, αλλά μην ξεχνάς το πόσο εγωιστής άνθρωπος είναι. Με το που κατάλαβε ότι δεν θέλω, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, κάνει σαν να μην το είπε ποτέ. Είμαστε άνθρωποι, νομίζω και εγώ και ο Τόνυ, που την ελευθερία μας την έχουμε πολύ ψηλά.

Θα μου πεις ότι μπορεί να είσαι ελεύθερος και να είσαι με έναν σύντροφο, αλλά αυτό που λες με τον γάμο, και μόνο που σκέφτομαι τη διαδικασία του διαζυγίου, καλά, δεν συζητώ τώρα να υπάρχει παιδί που είναι άλλο ιερό πράγμα. Υπάρχει το σκυλί, αυτό όμως ήταν δικό μου. Βέβαια ο Όσκαρ δεν με βλέπει όταν είναι ο Τόνυ στο σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να δωροδοκείται ο σκύλος περισσότερο από εκείνον από ότι από μένα!

Η διαφορά ηλικίας που έχουμε με έχει κάνει να σκεφτώ μόνο το κομμάτι της οικογένειας, γιατί για τον Τόνυ αυτό έχει τελειώσει μου το έχει πει, έχει δύο υπέροχα παιδιά, είναι κάτι συνειδητό και το έχει επικοινωνήσει. Και εγώ σε αυτή τη φάση δεν νιώθω ικανή να κάνω παιδιά, γιατί τα λατρεύω και είμαι και πολύ κοντά τους, τα καταλαβαίνω πολύ εύκολα, νομίζω ότι και εκείνα έρχονται πολύ εύκολα κοντά μου, όμως δεν νιώθω ικανή να το κάνω αυτό, το θεωρώ ιερό. Είμαι και εγωίστρια, στο να πω, “τελείωσε η ζωή που ήξερα μέχρι τώρα, τώρα είμαι μαμά”».