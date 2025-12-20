Στέφανος Παπαδόπουλος σε Μαζωνάκη: Να έρθει μπροστά μου να πει ότι είμαι ψεύτης - «Λύγισε» στον αέρα

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, γνωστός και ως Stef, μίλησε δημόσια για τη μήνυση που κατέθεσε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη, περιγράφοντας τις πιέσεις, τον φόβο και την ψυχολογική κατάρρευση που, όπως υποστηρίζει, βίωσε.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN, είπε συγκινησιακά φορτισμένος: «Οι χειρονομίες του Γιώργου Μαζωνάκη με έκαναν να αισθανθώ άβολα» και πρόσθεσε πως ο τραγουδιστής προσπάθησε να τον «φρενάρει» όταν έμαθε πως σκοπεύει να τον καταγγείλει.



«Όταν τον βλέπω, μου έρχονται αναμνήσεις από αυτά που βίωσα. Θέλω να έρθει μπροστά μου να μου πει ότι είμαι ψεύτης», εξομολογήθηκε. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αποκάλυψε πως όταν έγινε γνωστή η πρόθεσή του να προχωρήσει σε καταγγελία, ένιωσε ότι απομακρύνθηκε από το επαγγελματικό του περιβάλλον. «Είχα πει ότι θα μιλήσω και μαθεύτηκε. Με απομάκρυναν. Τρόμαξα λίγο. Οι γονείς μου δεν ήξεραν τίποτα», είπε, ξεσπώντας σε κλάματα.

«Πρόσεχε τι λες»

Ο Stef μίλησε ανοιχτά για φράσεις που, όπως είπε, άκουσε εκείνη την περίοδο: «Μου είχαν ξαναπεί «πρόσεχε τι λες, γιατί ο Γιώργος δεν θα σε ξαναφήσει να δουλέψεις»». Παρά τον φόβο, ξεκαθάρισε πως η δική του έννοια δεν είναι τα χρήματα, αλλά η ηθική δικαίωση. «Για μένα ηθική δικαίωση είναι κανένα παιδί να μη χρειαστεί να περάσει από κάποιο κρεβάτι, για να διεκδικήσει τα όνειρά του», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να μιλήσει δημόσια.

«Δεν ήθελα τα χρήματα»

Απαντώντας σε όσα έχουν γραφτεί περί υποκίνησης ή οικονομικών κινήτρων, ο Στέφανος Παπαδόπουλος ήταν κατηγορηματικός. «Έχω διαβάσει ότι με έβαλαν να κάνω την καταγγελία και είναι πολύ προσβλητικό. Είναι σαν να μου λένε ότι δεν έχω προσωπικότητα», είπε, προσθέτοντας: «Αν ήθελα τα χρήματα, θα δεχόμουν αυτά που μου πρόσφεραν για να μη μιλήσω. Δεν ήταν κάποιο συγκεκριμένο ποσό».

Ο φόβος για προσωπικά βίντεο

Κλείνοντας, ο Stef αποκάλυψε: «Μου είπαν ότι θα κυκλοφορήσει βίντεο με προσωπικές στιγμές μου». Παρά τις απειλές και τον φόβο, ζήτησε από τον κόσμο να μη βιαστεί να κρίνει. «Περιμένω ο κόσμος να μην κρίνει όταν δεν γνωρίζει και να μην τοποθετούνται», ανέφερε, δείχνοντας πως για εκείνον η δημόσια εξομολόγηση ήταν μια δύσκολη αλλά συνειδητή επιλογή.

«Δεν μετανιώνω που μίλησα»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται άγχος για την επιλογή του να μιλήσει δημόσια, υπογραμμίζοντας πως δεν έχει λόγο να φοβάται. «Δεν αγχώνομαι για κάτι. Δεν λέω ψέματα, οπότε δεν υπάρχει λόγος να αγχωθώ. Σε καμία περίπτωση δεν έκανα λάθος που βγήκα να πω αυτό που έζησα. Εύχομαι να βγουν κι άλλα παιδιά να πουν όσα έχουν ζήσει», ανέφερε.

