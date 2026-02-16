Στέφανος Παπαδόπουλος: Τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα» του Μαζωνάκη και ο Λιάγκας έγινε έξω φρενών

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και ο Στέφανος Παπαδόπουλος- που πριν λίγους μήνες μήνυσε τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασέλγεια - βρέθηκαν μαζί στην Κύπρο και συνεργάστηκαν και μάλιστα ο ανερχόμενος τραγουδιστής ερμήνευσε το τραγούδι «Ανήκω σε μένα».

Ο Γιώργος Λιάγκας ακούγοντας το τραγούδι αυτό δεν άντεξε και ξέσπασε μέσα από το «Πρωινό». «Το παιδί αυτό μυαλό δεν έχει; Κάποιος δεν τον συμβουλεύει ότι: «Έχεις καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση έναν από τους τρεις σπουδαιότερους Έλληνες τραγουδιστές. Κι αν σ’ το ‘κανε; Στο μπουντρούμι ο Μαζωνάκης». Να τον βρίσουμε όλοι τον Μαζωνάκη και καλά να του κάνουμε αν σ’ το ‘κανε. Όμως, με αυτά που κάνεις, άμυαλε κύριε Στέφανε Παπαδόπουλε, δεν πείθεις κανέναν πια.

Ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να δουλέψει και καλά κάνει. Τραγουδάει ο άνθρωπος στην Κύπρο μαζί με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου. Επιλέγεις, για να δημιουργήσεις χιτ, να πεις ένα τραγούδι που τραγουδάει ο Γιώργος Μαζωνάκης, που υποτίθεται ότι σ’ έχει παρενοχλήσει σεξουαλικά; Και περιμένεις ο κόσμος να μην πει ότι όλο αυτό το κάνεις για να εκμεταλλευτείς τη φήμη ενός πολύ σπουδαίου, δημοφιλούς τραγουδιστή;

Πήγαινε κάνε αγόρι μου τη δουλίτσα σου, προσπάθησε να πείσεις στη δικαιοσύνη αν όντως σε έχει παρενοχλήσει ο Μαζωνάκης ότι έχεις δίκιο, να πάει ο Μαζωνάκης στη δικαιοσύνη να τον κρίνει. Μα εσύ προσπαθείς να το εκμεταλλευτείς όλο αυτό και θες στην κοινή γνώμη, να σε αντιμετωπίσει σοβαρά; Δηλαδή πραγματικά, από όλα τα τραγούδια της ελληνικής και κυπριακής δισκογραφίας επέλεξες να πεις το «Ανήκω σε μένα»; αναρωτήθηκε ο παρουσιαστής.

Και συνέχισε: «Εγώ, εγώ αν ήμουν Μαζωνάκης θα είχα εκνευριστεί για δύο λόγους. Πρώτον μουσικώς γιατί είναι θεόφαλτσος. Είναι στα αυτιά κακουχία. Το θέμα το δεύτερο είναι: θα εκνευριζόμουν γιατί υποτίθεται τον έχω παρενοχλήσει σεξουαλικά, του ‘χω δημιουργήσει κακές εικόνες, μαύρες εικόνες και ο άλλος, με έναν τραγουδιστή που θέλει να ξεχάσει τη συνεργασία επειδή πήγε να τον κακοποιήσει, τραγουδάει τα τραγούδια του; Είναι η απόδειξη του πώς ευτελίζεις ο ίδιος τη διαδικασία που εσύ ξεκίνησες.

Καταλαβαίνετε πώς ξεφτιλίζει ο ίδιος τον εαυτό του; Υποτίθεται αν σ’ έχει παρενοχλήσει κάποιος, δεν θες να τον δεις στα μάτια σου, δεν θες να τον θυμάσαι. Και πας και τραγουδάς το πιο εμβληματικό του τραγούδι; Φαίνεται ξεκάθαρα ότι τώρα τουλάχιστον εκμεταλλεύεστε το όνομα Γιώργος Μαζωνάκης ξεκάθαρα».