Στέφανος Τσιτσιπάς: «Έκλεψε» την παράσταση στο Μαϊάμι η νέα εντυπωσιακή σύντροφός του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα από τον Άρθουρ Φιλς κι έμεινε εκτός του τουρνουά στο Μαϊάμι. Στις κερκίδες βρέθηκε για πρώτη φορά η εντυπωσιακή σύντοφος του, Κρίστεν Τομς.

Η νέα σχέση του Έλληνα τενίστα φαίνεται να τον στηρίζει σε όλα τα τουρνουά. Κάτι τέτοιο έγινε και στην Αμερική, στο Miami Open, με την Αμερικανίδα να κάνει την πρώτη της δημόσια εμφάνιση.

Η πορεία του στο Miami Open ξεκίνησε ιδανικά, κερδίζοντας τον Άρθουρ Φέρι στον πρώτο γύρο και στη συνέχεια τον Νο.6 του κόσμου, Άλεξ ντε Μινόρ. Στον τρίτο γύρο αποκλείστηκε γρήγορα από το τουρνουά, και στη συνέχεια κατηγόρησε τους διαιτητές και τις κακές συνθήκες για την ήττα του.



Η σχέση μεταξύ του Στέφανου Τσιτσιπά και της Κρίστεν Τομς φαίνεται να ξεκίνησε το 2025, μετά τον χωρισμό του από την Πάουλα Μπαντόσα.



Η Τομς βρέθηκε πρόσφατα στη Φλόριντα για να υποστηρίξει τον Έλληνα τενίστα, , καθώς είχε παίξει το άθλημα στο κολέγιο, δείχνοντας μεγάλο πάθος για το άθλημα. Η Κρίστεν Τομς φαίνεται να ασχολείται ενεργά με το μόντελινγκ και τα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.