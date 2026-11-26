Μια νέα σελίδα στην προσωπική του ζωή φαίνεται πως έχει ανοίξει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε σχέση με την Αμερικανίδα Κρίστεν Τομς (Kristen Thoms). Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας φαίνεται να έχει βρει ξανά την ισορροπία του στην προσωπική του ζωή, μετά το πολυσυζητημένο ειδύλλιο με την Ισπανίδα τενίστρια Πάουλα Μπαντόσα, που απασχόλησε έντονα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η νέα του σύντροφος έχει αρχίσει να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στο πλευρό του, ενώ οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει κοινά ταξίδια και έχουν μοιραστεί στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media. Η σχέση τους έγινε ευρύτερα γνωστή στις αρχές του 2026, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς από το ταξίδι τους στη Ναμίμπια. Έκτοτε, η Κρίστεν Τομς έχει δώσει το «παρών» σε σημαντικές στιγμές της αθλητικής του πορείας στα γήπεδα τένις, δείχνοντας πως βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό του.

Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό οι δυο τους απολαμβάνουν το ταξίδι τους στην Αφρική και συγκεκριμένα στη Ρουάντα με καλούς φίλους. Επισκέφθηκαν εντυπωσιακά φυσικά τοπία ήρθαν σε επαφή με την άγρια φύση της περιοχής και φωτογραφήθηκαν αγκαλιάσμενοι αναρτώντας τις φωτογραφίες στο Instagram.

Ποια είναι η τενίστρια – μοντέλο, Κρίστεν Τομς;

Η Κρίστεν Τομς είναι Αμερικανίδα 26χρονη καλλονή, με καταγωγή από το Σικάγο ενώ έχει ασχοληθεί με το τένις σε επαγγελματικό επίπεδο. Στη συνέχεια ακολούθησε επαγγελματική πορεία στον χώρο του μόντελινγκ και της δημιουργίας περιεχομένου στα social media.

Το γεγονός ότι γνωρίζει καλά τον κόσμο του τένις φαίνεται πως αποτελεί ένα κοινό σημείο αναφοράς με τον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς μπορεί να αντιληφθεί τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες της καθημερινότητάς του.

H Πάουλα Μπαντόσα και ο έρωτας που απασχόλησε τον κόσμο του τένις

Πριν από τη νέα σχέση του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έζησε έναν έντονο έρωτα με την Πάουλα Μπαντόσα. Οι δύο αθλητές γνωρίστηκαν τον Μάιο του 2023, κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Ρώμης, και πολύ σύντομα ήρθαν κοντά.

Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, με το ζευγάρι να κάνει κοινές εμφανίσεις και να μοιράζονται συχνά τρυφερές στιγμές. Η κοινή τους αγάπη για το τένις αποτελούσε ένα από τα βασικά στοιχεία της σχέσης τους, ενώ είχαν φτάσει στο σημείο να αγωνιστούν μαζί και στο διπλό μικτό του Roland Garros.

Το ειδύλλιό τους συνεχίστηκε για περίπου έναν ακόμη χρόνο με το ζευγάρι να δημιουργεί κοινό λογαριασμό στο Instagram με το όνομα «Tsitsidosa», συνδυάζοντας τα επώνυμά τους. Τον Μάιο του 2024 η Πάουλα Μπαντόσα ανακοίνωσε τον χωρισμό τους, κάνοντας λόγο για μια κοινή διαδρομή γεμάτη αγάπη και σημαντικές εμπειρίες, ενώ λίγο αργότερα ήρθε η επανασύνδεση μέχρι που το καλοκαίρι του 2025 οι δρόμοι τους είχαν χωρίσει οριστικά.

Μετά από μια σχέση που βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται πως επιλέγει πλέον μια διαφορετική προσέγγιση στην προσωπική του ζωή, κρατώντας περισσότερες στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.