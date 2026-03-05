Στέφανος Τσιτσιπάς: Ήττα - αποκλεισμός στην πρεμιέρα του στο Indian Wells

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα με 2-1 σετ (6-2, 3-6, 6-4) απο το Νο39 της παγκόσμιας κατάταξης, Ντένις Σαποβάλοφ, στον πρώτο γύρο του Indian Wells.

Ο Καναδός έφτασε τις πέντε νίκες κόντρα στον Έλληνα τενίστα και βρίσκεται στο (5-2) στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Στο αγωνισικό κομμάτι τώρα, ο Τσιτσιπάς στο πρώτο σετ κράτησε αρχικά το σερβίς του αλλά ο Σαποβάλοφ με δύο γρήγορα breaks πήρε τον έλεγχο του, εκμεταλλευόμενος τα χαμηλά ποσοστά του Έλληνα. Ο Καναδός επικράτησε με 6-2.

Στο δεύτερο σετ ήρθε η ισοφάριση του Έλληνα πρωταθλητή, αφού ξεκίνησε με δυο break, κατάφερε να πετύχει την ανατροπή, σε ένα σετ που αντιπαλός του δεν είχε καλά σερβίς. Έτσι επικράτησε με 6-3 και έκανε το 1-1 σετ.

Closing out day 1 in style 👔@denis_shapo defeats Stefanos Tsitsipas 6-2 3-6 6-4 to progress in #TennisParadise pic.twitter.com/MoEeH28Uyd — Tennis TV (@TennisTV) March 5, 2026

Ένα break του Καναδού στην διάρκεια του τρίτου σετ ήταν αρκετό για να πάρει πλεονέκτημα σε συνδυασμό με το καλό σέρβις, δεν άφησε πειθώριο αντίδρασης στον Έλληνα τενίστα που ηττήθηκε με 6-4 και συνολικά 2-1 σετ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τον αποκλεισμό του φαίνεται ότι θα υποχωρήσει κι άλλο στην παγκόσμια κατάταξη.

Από την άλλη, ο Ντένις Σαποβάλοφ στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον τον Αργεντινό Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι (Νο31), ενώ αν προκριθεί στον 3ο γύρο πιθανότατα να αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Σίνερ.