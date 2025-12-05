Στέφανος Τζίμας: Το διάστημα που θα λείψει και το μήνυμά του στο Instagram

Δυσάρεστα νέα για τον ταλαντούχο Στέφανο Τζίμα. Ο νεαρός επιθετικός της Μπράιτον ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός στην Premier League εναντίον της Άστον Βίλα, όμως δυστυχώς αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού.

Όλα συνέβησαν στο 24ο λεπτό, όταν ο Τζίμας επιχείρησε να αποσπάσει τη μπάλα από τον αμυντικό των «βίλατζερς», Πάου Τόρες. Ο 19χρονος διεθνής στην προσπάθειά του να πιέσει τον αντίπαλό του πάτησε άσχημα το πόδι του στο χορτάρι και έδειξε να πονάει πολύ στο γόνατο.

‼️ Tzimas goes to close down Torres and gets his studs stuck in the floor and twists his knee. He was down for about five minutes…



Stay strong, Stef! 🇬🇷🙏🏻

Τα νέα όσον αφορά τον τραυματισμού του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερα δυσάρεστα. Όπως αποκάλυψε ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χιούρτζελερ σήμερα (05/12) στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα των «γλάρων» εναντίον της Γουεστ Χαμ (07/12, 16:00), το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Τζίμας φαίνεται σοβαρό και αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

«Ο τραυματισμός του Τζίμα χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση, αλλά φαίνεται μακροπρόθεσμος. Εχει κάνει μία υπερηχογραφική εξέταση, αναμένεται άλλη μία, αλλά θα μείνει εκτός για μήνες»

Ο 32χρονος προπονητής, μάλιστα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η Μπράιτον να αποκτήσει κάποιον επιθετικό με μορφή δανεισμού ή να επισπεύσουν την επιστροφή κάποιου ποδοσφαιριστή τους, τον οποίο παραχώρησαν ως δανεικό σε άλλη όμαδα, προκειμένου να αναπληρώσει το κενό της απουσίας του Τζίμα.

Το μήνυμα του Τζίμα στο Instagram

Περιμένοντας τις εξετάσεις, που θα δείξουν επακριβώς το διάστημα για το οποίο απουσιάσει, ο 19χρονος επιθετικός έδωσε το δικό του μήνυμα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Συγκεκριμένα, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από το στιγμιότυπο του τραυματισμού του, συνοδευόμενη από την λεζάντα «Μπορεί να πέσουμε. Συμβαίνει σε όλους. Αλλά η ζωή είναι για να σηκωνόμαστε ξανά. Και εγώ θα σηκωθώ ξανά».

Έδωσε, έτσι το δικό του μήνυμα και υποσχέθηκε πως θα επιστρέψει στα γήπεδα έτοιμος να διεκδικήσει μία θέση στο αρχικό σχήμα.