«Στέγη» για την Έφη μαζί με πρώην συντρόφους από τον ΣΥΡΙΖΑ

Το κοίταζα, το ξανακοίταζα και για να σιγουρευτώ ότι δεν είναι κάποιο λάθος, που έρχεται από το πρόσφατο παρελθόν, πήρα και δύο τηλέφωνα στην Κουμουνδούρου. Και μου επιβεβαίωσαν ότι όντως ισχύει αυτό που είδαν τα ματάκια μου.



Ανάμεσα στους ομιλητές της εκδήλωσης που πραγματοποιεί η Νομαρχιακή Επιτροπή Ά Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ, για το δικαίωμα στη στέγη, είναι η Έφη Αχτσιόγλου. Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, αποδέχθηκε την πρόταση των πρώην συντρόφων της και θα βρεθεί δίπλα στην Κατερίνα Νοτοπούλου, τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον γραμματέα του «Κόσμος», Πέτρο Κόκκαλη -που επίσης αποδέχθηκε την πρόταση των συριζαίων- για να συζητήσουν το θέμα που «καίει» την κοινωνία.



Αρχικά, να σας υπενθυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε χωρίς βουλευτή στην Ά Αθήνας, αφού τόσο ο Νάσος Ηλιόπουλος, όσο και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, εγκατέλειψαν την Κουμουνδούρου όταν η πλειοψηφία των πρώην συντρόφων τους -και αρκετών χιλιάδων περαστικών- αποφάσισαν να καταστρέψουν ό,τι χτίστηκε τα προηγούμενα χρόνια, προτιμώντας να εκλέξουν πρόεδρο του κόμματος τον Στέφανο Κασσελάκη, μόνο και μόνο για να μην κερδίσει η Αχτσιόγλου. Γιατί αυτό συνέβη.



Από εκεί και πέρα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, είναι από τα πρόσωπα που τάσσονται ανοιχτά υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Χωρίς καν να κρατάει κακία στους καιροσκόπους που εγκλημάτησαν εναντίον ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου.