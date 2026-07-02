Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα τουρκικά F-35: «Οι νομικοί περιορισμοί παραμένουν σε ισχύ»

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η θέση της Ουάσιγκτον δεν έχει αλλάξει, επισημαίνοντας πως εξακολουθούν να ισχύουν οι νομικοί περιορισμοί που εμποδίζουν την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών. Αν και η αμερικανική κυβέρνηση αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας και δηλώνει ότι επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας μαζί της, το μήνυμα ήταν σαφές: δεν υπάρχει καμία νέα εξέλιξη στο ζήτημα των F-35.

Στην πράξη, η Ουάσιγκτον παραπέμπει στις πρόσφατες τοποθετήσεις του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε υπογραμμίσει ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής ότι όσο η Τουρκία διατηρεί το ρωσικό σύστημα S-400, δεν μπορεί νομικά να επιστρέψει στο πρόγραμμα. Ο Αμερικανός υπουργός επικαλέστηκε τόσο τις διατάξεις του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ όσο και τη σχετική νομοθεσία που συνδέεται με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Επομένως, παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος, η επίσημη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης παραμένει αμετάβλητη: χωρίς απομάκρυνση των S-400, η πόρτα για τα F-35 παραμένει κλειστή και, μέχρι στιγμής, δεν διαφαίνεται καμία αλλαγή στην αμερικανική πολιτική.