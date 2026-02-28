Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι Αμερικανοί σε όλο τον κόσμο να δείξουν αυξημένη προσοχή

Οι ΗΠΑ κάλεσαν σήμερα Σάββατο (28/2) τους πολίτες τους σε όλο τον κόσμο να δείξουν «αυξημένη προσοχή» έπειτα από τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

«Μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, οι Αμερικανοί σε όλο τον κόσμο και ειδικά στη Μέση Ανατολή πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των τελευταίων προειδοποιήσεων ασφαλείας που εκδίδονται από την πλησιέστερη πρεσβεία ή προξενείο των ΗΠΑ», αναφέρει η οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διαταραχές στα ταξίδια τους λόγω περιοδικών κλεισιμάτων του εναέριου χώρου. Το Υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει τους Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο να επιδείξουν αυξημένη προσοχή», προσθέτει.